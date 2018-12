La Vittoria dei gilet gialli : il governo annuncia una moratoria sull'aumento di carburanti - luce e gas : Lo ha annunciato il premier francese Edouard Philippe, nel corso del discorso dinanzi alla nazione per placare la rabbia dei gilet gialli

La morte di Sofia Elisabetta a Vittoria - la denuncia dei genitori : I genitori della piccola Sofia Elisabetta morta sabato sera a Comiso in attesa di essere trasferita in elisoccorso hanno sporto denuncia

Vittoria dei Gilet gialli : il governo sospende l’aumento su carburanti - luce e gas : Oltre alla moratoria sulle accise del carburante, le «tariffe di elettricità e gas non aumenteranno questo inverno», ha annunciato il premier Edouard Phillippe. «Bisognerebbe essere sordi o ciechi per non vedere o sentire» la collera dei francesi...

Francia - la Vittoria dei gilet gialli : «Sospeso l'aumento della benzina» : Il premier francese Edouard Philippe annuncerà stamattina una moratoria di alcuni mesi sull'aumento delle tasse sui carburanti che sarebbe dovuto scattare il primo gennaio in un gesto...

100 km dei campioni – Valentino Rossi regala un piccolo anticipo : sui social il VIDEO della Vittoria nell’Americana : Valentino Rossi si aggiudica l’Americana al Ranch: il VIDEO firmato gopro del sabato in pista a Tavullia pubblicato sulle pagine social del Dottore Oggi la 100km dei campioni al Ranch di Tavullia: Valentino Rossi, i ragazzi della VR46 e tanti ospiti regaleranno spettacolo puro in pista nella casa del nove volte campione del mondo. Ieri un piccolo assaggio dello spettacolo che andrà in scena oggi: in attesa della sfida a coppie, nella ...

Fiorentina-Juventus 0-3 - Serie A : altra Vittoria dei bianconeri - al Franchi segnano Bentancur - Chiellini e Ronaldo : La Juventus espugna anche il Franchi e continua la sua marcia trionfale in Serie A. I bianconeri hanno battuto 3-0 la Fiorentina grazie ai gol di Bentancur, Chiellini e Ronaldo. Una partita in cui i viola sono stati più volte pericolosi, ma la squadra di Allegri ha fatto valere come di consueto la sua compattezza e ha sfruttato perfettamente le occasioni nei momenti chiave. La Juventus resta così stabilmente in testa alla classifica e si porta ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino analizza la Vittoria : “Avevo dei grandi sci - ho giocato di testa e ho sfruttato l’occasione per attaccare” : Federico Pellegrino oggi ha dominato la sprint a tecnica libera di Lillehammer, conquistando la 12ma vittoria individuale in carriera nella Coppa del Mondo di sci di fondo. L’atleta valdostano al termine della gara ha analizzato la sua prestazione, esprimendo la facilità per un risultato così importante. Queste le parole riportata dalla Fisi: “Sono contento perchè oggi l’obiettivo era arrivare in finale, che sarebbe stato un buon passo per ...

Spacciatore arrestato a Vittoria : grazie a segnalazioni dei cittadini : Contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato Spacciatore a Vittoria grazie alle segnalazioni dei cittadini “YouPol

Chiusura teatro comunale Vittoria : indagine per entità dei danni : Chiusura teatro comunale, disposta indagine conoscitiva per accertare entità dei danni. Si lavora per trovare una soluzione salvi la stagione di prosa

NBA 2019 - i risultati della notte (26 novembre) : Raptors ok - cadono i Lakers in casa. Gallinari 17 punti nella Vittoria dei Clippers : Giornata piuttosto tirata in NBA: nelle otto partite odierne si sono visti parecchie partite decise nell’ultimo di gioco, oltre alla prosecuzione dell’ottimo periodo dei Toronto Raptors e alla ripresa degli Atlanta Hawks. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. nella serata italiana, gli Orlando Magic passare allo Staples Center, dove i Los Angeles Lakers cadono per 104-108 al termine di un finale perlomeno rivedibile, in cui i Magic ...

Diretta Roma Fiorentina Primavera/ Risultato finale 1-2 : Celar ci prova ma la Vittoria è dei toscani! - IlSussidiario.net : Diretta Roma Fiorentina Primavera streaming video e tv: orario, probabili formazioni e Risultato live della partita, 9giornata Primavera , 23 novembre, .

Nba - LeBron ritorna a Cleveland con 32 punti e la Vittoria dei suoi Lakers : 'Bentornato a casa, LeBron'. Lo speaker della Quicken Loans Arena annuncia la formazione degli avversari dei Cavs con un'enfasi inusuale. C'è un vecchio amico da salutare, un fenomeno il cui impatto ...

Africa - rara Vittoria della conservazione delle specie : la popolazione dei gorilla di montagna sta aumentando : Dopo aver quasi affrontato l’estinzione, i gorilla di montagna stanno lentamente recuperando. L’International Union for Conservation of Nature (IUCN), in Svizzera, ha infatti aggiornato lo status degli animali da “gravemente in pericolo” a “in pericolo”, una definizione almeno un po’ più promettente per quanto ancora precaria. Ora ci sono oltre 1.000 gorilla di montagna in libertà dai 680 di un decennio fa, “un importante successo di ...

Quote Juventus - Spal : consigliata Vittoria dei bianconeri con 3 gol : Juventus-Spal, gara valida per la 13ª giornata del campionato di serie A, si giocherà all’Allianz Stadium domenica 24 novembre alle 18:00. I pronostici danno quasi sicura la vittoria dei padroni di casa, mentre un pareggio è poco probabile e la vittoria della Spal quasi impossibile. C’è però da tenere in considerazione che gli uomini di Leonardo Semplici vogliono rimanere nella massima divisione e l’anno scorso sono riusciti a strappare un ...