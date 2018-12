Violentata da mio fratello per anni Mi diceva che era un gioco

La denuncia di Kira : “Ridotta così dal mio fidanzato : mi ha picchiata e Violentata” : Kira Dice, modella russa di 23 anni, ha denunciato di essere stata aggredita e per poco anche violentata dal suo ex fidanzato. Lo ha fatto condividendo sui social network le sue foto con il volto pieno di lividi e graffi: "Era geloso. Mi ha lanciato contro una sedia e mi ha picchiata, poi mi ha strappato via le mutande cercando di violentarmi".Continua a leggere