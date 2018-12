Blastingnews

: Vinse un milione di euro al quiz di Gerry Scotti e oggi è senza lavoro - RobertaAmorino : Vinse un milione di euro al quiz di Gerry Scotti e oggi è senza lavoro - GisellaPagano : Vinse un milione di euro a «Chi vuol essere milionario», oggi Michela De Paoli è disoccupata e senza soldi - 100Milan_R24 : Come gestire improvvise e immense #ricchezze? Ne parliamo con #MichelaDePaoli, che nel 2011 vinse un milione di eur… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Michela De Paoli, una brava e fortunata concorrente delChi vuol essere milionario condotto da, ha visto la sua vincita di undisvanire nel nulla. La De Paoli ha partecipato al programma nel 2011 ma, dopo sette anni, la sua vita è cambiata in peggio, essendosi ritrovatasoldi.Investimenti non andati a buon fine La donna ha investito il denaro della vincita in una gelateria, gestita insieme al marito. L' esercizio commerciale, come ha raccontato lei stessa a Spy, non ha raggiunto i risultati sperati anche a causa della crisi economica che ha investito il nostro Paese. La donna ha affermato di aver ricevuto la somma sei mesi dopo la vincita e sotto forma di gettoni d'oro. Al netto delle tasse, unè diventato ottocentomilain gettoni e una parte della vincita è stata investita dalla De Paoli nell'acquisto di una villa ...