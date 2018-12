Videogiochi e lavoro | perché un’azienda dovrebbe assumere un gamer

wired

: Poveri però... ?? Li hanno votati per avere i soldini e starsene a casa sul divano a giocare ai videogiochi e ora si… - SamSca2 : Poveri però... ?? Li hanno votati per avere i soldini e starsene a casa sul divano a giocare ai videogiochi e ora si… - anomomisimalya : @Marinelmare3 @Noninfluente E' carino, abbiamo parlato di quando Barbarossa donò la c.d. pace di Chiavenna e del su… - Eurogamer_it : L'importanza del fallimento e un futuro che passa anche dal lavoro di #Obsidian e #inXile. #Xbox #Microsoft #Spencer -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Game Boy Giocherelloni, eterni adolescenti, in buona sostanza inaffidabili. Se questo è lo stereotipo del, è tempo di ripensarlo. L’intrattenimento videoludico infatti a quanto pare sta producendo individui di tutt’altra caratura. Che il mondo delè sempre più interessato a trovare.Secondo Mario Manfredoni, direttore generale Italia, Grecia, Cipro e Malta del colosso hi-tech Juniper Networks,unpercome la sua è una mossa intelligente. Spiega Manfredoni: “Un appassionato diè una persona che ama le situazioni ad alto stress, estremamente dinamiche e soprattutto che vive l’azione in prima persona. Si potrebbe pensare che sia solo l’istinto a guidare le sue scelte. In realtà i giochi sono molto realistici e richiedono analisi attente e precise, strategia e prontezza, molta prontezza. Non solo, isono persone abituate a lavorare ...