Vialli parla del suo tumore | ' Spero di portare le mie figlie all' altare'

Gianluca Vialli parla della malattia e si commuove : ‘L’obiettivo? Non morire prima dei miei genitori’ : “Faccio fatica a dirlo ma credo che questa esperienza, di cui si farebbe volentieri a meno, mi abbia reso una persona migliore. Ti aiuta a vedere le cose in un’altra prospettiva, dai più valore alle cose, alla famiglia, devi prenderti cura di te stesso”. Così Gianluca Vialli , ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa su Rai1 ha raccontato la sua battaglia più difficile, quella con il cancro, che al momento ha superato. Il ...

Mancini - Vialli? Mai parlato malattia : ANSA, - ROMA, 3 DIC - ''Non abbiamo mai parlato di questo''. Ai microfoni di radio Anch'io lo Sport, il ct azzurro Roberto Mancini, parla della malattia del suo amico ed ex compagno ai tempi dello scudetto della Sampdoria. Vialli. "Per me - aggiunge - Luca è un fratello, io rispetto molto Luca ...