vettel | senti montezemolo | con hamilton la ferrari avrebbe vinto il mondiale- e poi

Sebastian vettel - Test Abu Dhabi F1 : “Le gomme? Non ho sentito grandi cambiamenti. Bene la hypersoft” : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nel primo giorno di Test Pirelli 2018 ad Abu Dhabi. Il pilota della Ferrari ha avuto qualche contrattempo nel corso della giornata ed è rimasto a lungo ai box ma il cronometro lo ha premiato e soprattutto può ritenersi soddisfatto per le informazioni raccolte in merito agli pneumatici che verranno utilizzati il prossimo anno. Il programma di lavoro è stato compresso in appena 69 giri ma il quattro ...

F1 - Ecclestone fa chiarezza : “vettel non si è sentito amato in Ferrari - per questo ha perso il Mondiale” : L’ex boss del circus ha parlato dell’attuale momento della Formula 1, soffermandosi anche su Vettel e sulla situazione in casa Ferrari Non poteva certamente mancare alla decima edizione del Gp di Abu Dhabi, una gara voluta a tutti costi per alimentari il businness negli Emirati. Bernie Ecclestone continua a vivere il mondo della Formula 1, mantenendo contatti e tenendosi aggiornato su ogni variazione relativa a quel circus che ...