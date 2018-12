Vestivamo alla paninara

vanityfair

: L'abito-toga di Virginia Raggi alla prima del Rigoletto via @VanityFairIt Della serie “Vestivamo alla Casamonica” - Carantonio49 : L'abito-toga di Virginia Raggi alla prima del Rigoletto via @VanityFairIt Della serie “Vestivamo alla Casamonica” -

(Di martedì 4 dicembre 2018) MonclerBest CompanyNaj-OleariInvictaInvictaEl CharroBurlingtonLevi'sTimberlandDurangoNegli anni della Milano da bere, uno dei fenomeni di costume più persistenti ancora oggi nell’immaginario collettivo si è costruito attorno a un panino. Non si tratta di un paradosso ma di una delle espressioni dello zeitgeist degli anni 80, un decennio caratterizzato da un edonismo sfrenato e una grande voglia di disimpegno in netta contrapposizione con il decennio precedente.I paninari negli anni Ottanta, Foto Getty Colorati, abbronzati e griffati: erano questo i paninari, una sottocultura giovanile che, non avendo avuto eguali nel resto del mondo, ha rappresentato un prodotto 100% made in Italy pur strizzando l’occhiomoda americana. Ciò che univa i paninari era un dress code rigoroso fatto di capi d’abbigliamento particolarmente costosi per l’epoca (un outfit paninaro dtesta ai piedi ...