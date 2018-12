Vendite a Milano e nel resto d' Europa

Lo spread sfonda quota 330 punti - Vendite a raffica sulle banche : Milano peggiora : Milano - 10:00. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi sfonda quota 330 punti base dopo i primi minuti di contrattazione. Il differenziale di rendimento tra bond decennali italiani e tedeschi - termometro ...

Boom di Vendite per il tour di Vasco Rossi nel 2019 - annunciate nuove date a Milano : info biglietti in prevendita : Sono aperte le prevendite per le nuove date del tour di Vasco Rossi nel 2019, che porta il rock all'italiana allo Stadio San Siro di Milano per 6 date nel mese di giugno. I nuovi appuntamenti sono quelli dell'11 e del 12 giugno, con biglietti in prevendita che sono disponibili dal 12 novembre alle ore 10 per tutti i soci del fan club. La prelazione avrà una durata di 26 ore, con la chiusura dell'accesso esclusivo alle 12 del 13 novembre. La ...

Prevalgono le Vendite per il settore beni personali a Milano - -1 - 04% - - flessione scomposta per Bialetti Industrie : Si è mosso in territorio negativo l' indice dei beni personali italiano , che è peggiore dell' EURO STOXX Personal & Household Goods . Il comparto degli articoli casalinghi in Italia ha chiuso a quota ...

Vasco "NonStop Live 2019" - da giovedì le preVendite per quattro date a Milano : Vasco Rossi torna sul palco. Dopo aver attraversato l'Italia dal Sud al Nord l'estate scorsa, a partire da giugno il rocker emiliano porterà in scena il suo `NonStop Live 2019´, facendo tappa ...

Piazza Affari : Vendite diffuse su Fiera Milano : Retrocede molto illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,99%. Il confronto del ...

Piazza Affari : le Vendite travolgono Fiera Milano : Pressione su illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,87%. L'andamento di Fiera Milano ...

Al via le preVendite dei biglietti per il tour di Ermal Meta nel 2019 : tutti i prezzi da Milano a Torino : Le prevendite dei biglietti per il tour di Ermal Meta sono partite. Dopo la fuga di notizie dei giorni scorsi, sono state finalmente sciolte tutte le riserve sulle tappe che l'artista di Fier ha stabilito per la nuova avventura nei teatri a partire dal 2 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano. La consegna dei biglietti avverrà con corriere espresso o con modalità di ritiro sul luogo dell'evento. In questo secondo caso, è necessario ...

BORSA MILANO in ribasso - banche meglio di Europa - Vendite lusso - auto : La BORSA di MILANO è in ribasso con l'Europa dopo il netto calo di Wall Street ieri, alimentato dalle attese di un aumento dei rendimenti, causa la forza dell'economia Usa. Si attende il dato sui prezzi al consumo Usa, alle 14,30 italiane, che potrebbe dare ulteriori indicazioni sull'andamento dei tassi ufficiali negli Stati Uniti. A fronte di vendite ...