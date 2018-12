Vanessa Incontrada a Sanremo 2019? ' Da 20 anni si fa il mio nome Al momento'

Vanessa Incontrada : “Io al timone di Sanremo 2019? Nessuna trattativa” : Vanessa Incontrada: Festival di Sanremo 2019? “Non ci sono trattative al momento, vedremo” Vanessa Incontrada è sempre più vicina a diventare la prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo 2019. Qualche giorno fa l’indiscrezione veniva lanciata da alcuni settimanali che facevano sapere di trattative in corso tra l’attrice di Non Dirlo al mio capo e il direttore […] L'articolo Vanessa Incontrada: “Io al ...

Vanessa Incontrada a Blogo : "Conduttrice di Sanremo 2019? Non ci sono trattative" : Vanessa Incontrada ai microfoni di Blogo smentisce l'indiscrezione diffusa nei giorni scorsi da Tv Sorrisi e Canzoni secondo la quale l'attrice sarà la conduttrice del Festival di Sanremo 2019 con Claudio Baglioni e Gianni Morandi (ma c'è anche chi aggiunge a questo trio Virginia Raffaele e Claudio Bisio, altra coppia data in pole per la kermesse canora). La video intervista più tardi su TvBlog.Al momento non ci sono trattative.... poi ...

I Nostri Figli : la fiction di Rai 1 con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti : I Nostri Figli vedrà il via il 6 dicembre 2018 su Rai 1, continuando il filone impegnativo del network italiano per i temi più attuali della nostra epoca. Si parlerà questa volta di affidamento ed adozione, lungo una strada tutta in salita. I Nostri Figli potrà contare su due protagonisti largamente conosciuti dal pubblico italiano: Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada.I Nostri Figli: i bambini, vittime collaterali del femminicidio nella fiction ...

I nostri figli - film con Vanessa Incontrada : trama e quando va in onda : Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti nel nuovo film-tv di Rai1 Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti sono i protagonisti de I nostri figli, il nuovo film diretto da Andrea Porporati legato al tema della violenza sulle donne. I due attori vestono i panni di Roberto e Anna Falco, parenti di una vittima di femminicidio che decidono […] L'articolo I nostri figli, film con Vanessa Incontrada: trama e quando va in onda proviene da Gossip e Tv.

Vanessa Incontrada a Domenica In : 'Sono stata insultata per i miei chili in più' : Tra le tante notizie e i vari gossip di cui si è parlato nel corso dell'ultima puntata del noto programma televisivo 'Domenica In', condotto dalla grande Mara Venier, è stata ospite anche Vanessa Incontrada, attrice, conduttrice televisiva ed ex modella, che durante la sua intervista ha confessato ai telespettatori di essere finita nel mirino degli haters e di essere stata insultata nel corso della vita a causa del suo aspetto fisico. Secondo ...

Domenica In – Undicesima puntata del 25 novembre 2018 – Renato Zero - Vanessa Incontrada tra gli ospiti. Talk - interviste - giochi. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Undicesima puntata del 25 novembre 2018 – Renato Zero, Vanessa Incontrada tra gli ospiti. Talk, interviste, giochi. ...

Domenica In Vanessa Incontrada ho la cellulite e le smagliature che posso fare : Ospite si Mara Venier a “ Domenica In” Vanessa Incontrada racconta dal successo alla vita privata, dai recenti impegni in televisione fino al controverso rapporto con il suo peso. All’indomani del suo quarantesimo compleanno e in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, presenta la fiction “I nostri figli”, prossimamente sulla Rai. Un film che racconta la storia di una madre di tre figli uccisa dal marito. ...