Usa | legano cane con un cavo | Luke si strappa la gamba a morsi per fuggire

caffeinamagazine

(Di martedì 4 dicembre 2018) Una storia agghiacciante arriva dagli Stati Uniti, precisamente nella Carolina del Sud. Protagonisti Jessica James e Skylar Craft, proprietari di unche, nel disperato tentativo di salvarsi la vita si è letteralmente staccato una zampa per tentare la fuga.era infatti denutrito e tenuto legato con una corda nel cortile. A lanciare l’allarme sono stati i vicini della coppia di padroni del, che hanno assistito alla terribile scena di disperazione della bestia.Jessica James e Skylar Craft hanno visto i poliziotti presentarsi a casa loro chiedendo spiegazioni in merito a una segnalazione. La recinzione non permetteva ai vicini di vedere bene le condizioni del, un giorno però si sono avvicinati e hanno notato l’animale ridotto pelle e ossa, legato a unelettrico che si era staccato la zampa anel tentativo di liberarsi. ( dopo ...