Uomini e Donne | Tina Cipollari e la rivelazione-choc su Gemma Galgani | ' Soldi | quanto ti

Uomini E Donne : Piccolo incidente per l’ex tronista Nilufar Addati! Guarda il VIDEO : incidente per Nilufar Addati: la tronista mostra il labbro spaccato ai fan su Instagram, ecco cosa le è successo. Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, attuale compagna di Giordano Mazzocchi ha... L'articolo Uomini E Donne: Piccolo incidente per l’ex tronista Nilufar Addati! Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne : Gemma Galgani indossa un abito firmato da Giulia De Lellis ma non piace : Gemma Galgani veste Giulia De Lellis: è questa la notizia che sta circolando sul web nelle ultime ore, e più precisamente da quando alcuni attenti fan di Uomini e Donne si sono accorti che l'abito rosso che ha sfoggiato la dama nel Trono Over, appartiene alla nuova collezione del marchio firmato dall'ex corteggiatrice. Nonostante le creazioni della romana siano molto apprezzate da tutti, la maggior parte del pubblico di Canale 5 ha trovato ...

Uomini e donne - dramma di Karina Cascella : mentre era in bagno al concerto di Vasco Rossi... : In occasione di un evento di cui sarà ospite in un negozio di Cava De Tirreni, in provincia di Salerno, Karina Cascella ha voluto condividere con i suoi follower un aneddoto accaduto 27 anni fa ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Luigi bacia Sonia in esterna : Le ultime Anticipazioni sul popolarissimo dating show di canale 5 che ogni giorno tiene incollati davanti alla televisione milioni di telespettatori, raccontano di una discussione molto accesa tra Teresa e Luigi. Ma non solo, l'ultima registrazione infatti è stata ricca di colpi di scena; l'abbandono di Lorenzo durante la puntata, il primo bacio appassionato di Luigi con Sonia e tante altre cose. Teresa silura Luigi: ''Sei pesante'' La ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati/ Uomini e donne : lui ha un'altra ma lei non lo dimentica... - IlSussidiario.net : Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati: l'annuncio nella puntata del Trono Over di Uomini e donne in onda oggi su Canal5 5.

Uomini e Donne : Gemma presa di mira per le serate a pagamento scoppia in lacrime : Ancora scontri a Uomini e Donne. Che tra Gemma Galgani, storica dama del trono over, e Tina Cipollari non corra buon sangue è risaputo. L’ultimo duello tra le due tenaci Donne è andato in onda durante la puntata del trono over del 3 dicembre. Tina avrebbe accusato Gemma di essersi fatta pagare da un’agenzia. Gemma in lacrime per le accuse di Tina La rivalità tra Gemma e Tina a Uomini e Donne è cosa nota. La Cipollari non ha mai nascosto di non ...

Uomini e Donne/ Lite tra Pamela e Ursula per Sossio : 'Sei una donna senza dignità!' - Trono Over - - IlSussidiario.net : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Angela Di Iorio attaccata da Romano: 'Io cerco una compagna, non penso ai soldi'

Trono Over Uomini e Donne - Ursula condizionata da Sossio? Tina s’infuria : Ursula del Trono Over fa delle rivelazioni choc su Sossio: la critica di Tina E’ appena finita una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E stavolta ad aver fatto molto discutere è stata Ursula Bennardo per via delle sue ultime dichiarazioni su Sossio Aruta. Cosa ha detto? Ha negato di essere tornata insieme a quest’ultimo. Una rivelazione, che ha fatto andare su tutte le furie Tina Cipollari, la quale ha asserito: ...

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO FIDANZATI/ Nuovi dettagli a Uomini e donne : la cena con notte in albergo - IlSussidiario.net : SOSSIO ARUTA e URSULA BENNARDO FIDANZATI, La dedica del cavaliere di Uomini e donne: 'Tutto per questo angelo caduto dal cielo'

Uomini e Donne : Anna Tedesco parla della nuova fidanzata di Giorgio Manetti : Uomini e Donne: chi è la nuova fidanzata di Giorgio Manetti? parla Anna Tedesco Anna Tedesco ha conosciuto la fidanzata di Giorgio Manetti. Entrambi lontani dal Trono Over di Uomini e Donne, i due sono rimasti amici. E durante una recente visita a Firenze, la Dama ha avuto modo di incontrare la donna che ha […] L'articolo Uomini e Donne: Anna Tedesco parla della nuova fidanzata di Giorgio Manetti proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - Gemma Galgani vestita come Giulia De Lellis. Abito troppo corto - sconcerto : 'Là sotto....' : Una 'scandalosa' Gemma Galgani scuote lo studio di Uomini e donne . È sempre la dama bionda di Torino a tener banco al Trono over, con Tina Cipollari scatenata: stavolta l'opinionista di Maria De ...

Uomini e Donne : diretta del Trono Over di oggi : Torna la seconda puntata settimanale di Uomini e Donne oggi 3 dicembre, se non la seconda parte del Trono Over dopo la puntata di ieri. La puntata è finita proprio con Angela che ha iniziato a leggere una lettera verso più persone ed oggi il dating show più seguito d'Italia riprenderà proprio da questo punto. Inutile dire che diverse critiche arriveranno addosso alla donna, in particolare modo dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti ...

Tina Cipollari : terribile gaffe a Uomini e Donne su Giulia De Lellis : Tina Cipollari si è resa protagonista di una terribile gaffe su Giulia De Lellis a Uomini e Donne. Tutto è accaduto durante l’ultima puntata dello show di Maria De Filippi, in cui un tronista ha citato Giulia De Lellis. Luigi Mastroianni stava conoscendo le sue nuove corteggiatrici, quando ha notato che una delle ragazze assomigliava all’influencer di Instagram. Il paragone però non è piaciuto alla vamp che si è lasciata andare ad ...

“Spaccato in due”. Piccolo incidente per Nilufar di Uomini e Donne - che poi mostra la foto : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. Tronista lei, corteggiatore lui poco dopo la scelta hanno voluto subito testare la loro neonata relazione a Temptation Island Vip. Un’esperienza finita positivamente per la coppia, uscita insieme dal villaggio, ma non senza qualche discussione anche per via della presenza di Niccolò, che da ex pretendente di Nilufar era tra i single di questa ultima edizione ...