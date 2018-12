Uomini e donne | scoop di Dandolo | ' Un ex tronista adesso fa lo spogliarellista per soldi'

Uomini e Donne Over - Ida non dimentica Riccardo : ultime news dopo la rottura : Uomini e Donne Trono Over, Ida ripensa al percorso fatto con Riccardo a Temptation Island: gli ultimi sviluppi dopo la rottura L’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembra ormai essere giunto al capolinea. I due, dopo l’esperienza a Temptation Island, recentemente a Uomini e Donne hanno ufficializzato la loro rottura. Che le cose non […] L'articolo Uomini e Donne Over, Ida non dimentica Riccardo: ultime news dopo la ...

Gemma Galgani indossa i vestiti di Giulia De Lellis a Uomini e Donne : Uomini e Donne, Gemma Galgani indossa i vestiti firmati da Giulia De Lellis Gemma Galgani indossa i vestiti di Giulia De Lellis nelle puntate di Uomini e Donne. Avete notato anche voi la lunga camicia rossa della settimana scorsa? C’è anche stato un lungo dibattito su questo vestito, perciò è finito ancora di più al […] L'articolo Gemma Galgani indossa i vestiti di Giulia De Lellis a Uomini e Donne proviene da Gossip e Tv.

Uomini E Donne : Gemma Galgani - ha indossato in studio un vestito della collezione di Giulia De Lellis che ha creato polemiche! : Uomini e Donne, Gemma Galgani indossa i vestiti firmati da Giulia De Lellis Gemma Galgani indossa i vestiti di Giulia De Lellis nelle puntate di Uomini e Donne. Avete notato anche voi la lunga... L'articolo Uomini E Donne: Gemma Galgani, ha indossato in studio un vestito della collezione di Giulia De Lellis che ha creato polemiche! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne gossip - Teresa la crisi con Salvo e gli attacchi di panico : “La vita va avanti” : Uomini e Donne gossip, Teresa parla della crisi con Salvo e degli attacchi di panico: “La vita va avanti” Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo sono tra le coppie nate a Uomini e Donne che, ancora oggi, vantano un grande seguito sui social. Di recente, però, i due hanno confessato a chi – con affetto […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Teresa la crisi con Salvo e gli attacchi di panico: “La vita va avanti” ...

Uomini e donne - Sabrina Ghio sotto accusa : mandano in onda la foto in topless - disastro in studio : Molti personaggi famosi ricorrono a Photoshop per modificarsi le foto e tra gli utenti è iniziata una vera e propria caccia alle modifiche. A finire nel mirino degli utenti di Instagram è stata, ...

Uomini e donne - Gemma Galgani sbianca per la battuta di Tina Cipollari : 'Nuova protagonista di...' : Dopo l'abito dello scandalo, quello rosso corto di settimana scorsa, Gemma Galgani torna, ancora una volta, a dividere il pubblico per il vestito indossato in occasione della puntata di oggi, lunedì 3 ...

News Uomini e Donne : Nilufar ha avuto un incidente : Nilufar di Uomini e Donne si è fatta male: le dinamiche dell’incidente Per i pochi che non lo sapessero, Nilufar Addati è stata una tronista di Uomini e Donne. E in questa circostanza ha conosciuto Giordano Mazzocchi. Proprio di quest’ultimo si è anche innamorata, arrivando anche a sceglierlo. Da quel momento di acqua ne è passata davvero tanta per Giordano e Nilufar. E oggi quest’ultima è tornata a far molto parlare sui social ...

Uomini e donne - Gemma Galgani in lacrime. Tina Cipollari accusa e la De Filippi interrompe tutto : A Uomini e donne finisce con Gemma Galgani in lacrime. È Tina Cipollari a far piangere la dama di Torino, costringendo Maria De Filippi a interrompere la puntata per rincuorarla. Scena straziante in ...

Uomini e donne - acceso scontro tra Rocco e Nino : interviene Maria De Filippi - 'Vi fa male alla salute' : Sin dal suo arrivo negli studi di Uomini e donne , Rocco Fredella non ha avuto vita facile. Infatti, più volte è stato criticato dal suo collega di parterre Nino Castanotto per i gesti avuti e le ...

Uomini e Donne : Tina accusa Gemma di fare business - lei ha una crisi in studio : Continuano le accesissime discussioni tra l'opinionista Tina Cipollari e la dama bianca Gemma Galgani. Le due Donne, durante la puntata di Uomini e Donne di oggi lunedì 3 dicembre, hanno avuto uno scontro pesantissimo che ha portato a conseguenze inaspettate. Tina Cipollari ha iniziato ad accusare la Galgani di utilizzare la trasmissione per fare business e la dama torinese ha perso il controllo ed ha avuto una crisi in studio. Le accuse di Tina ...

Uomini e Donne news - Tina e la segnalazione su Gemma : la dama in lacrime : Uomini e Donne news, Tina Cipollari annuncia una segnalazione su Gemma Galgani: duro sfogo della dama A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over del 3 dicembre, Tina Cipollari rivela di aver ricevuto una segnalazione su Gemma Galgani. La dama ha sempre dichiarato di non voler approfittare della popolarità che le dato […] L'articolo Uomini e Donne news, Tina e la segnalazione su Gemma: la dama in lacrime proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne : Irene Capuano e Claudia Dionigi cantano Irama : La scelta di Luigi Mastroianni a Uomini e Donne potrebbe essere la corteggiatrice Irene Capuano. Il siciliano non ha mai nascosto la forte attrazione nei confronti della giovane romana ma negli ultimi tempi alcuni dubbi sembrano aver assillato la mente del tronista. Intanto, Irene Capuano sembra essere sempre più vicina alla corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, Claudia Dionigi. La Capuano si sfoga contro Mastroianni Il tronista siciliano, reduce ...

Uomini e donne - Gemma Galgani sconvolge lo studio del Trono over : 'Perché i miei corteggiatori falliscono' : Complotto contro Gemma Galgani a Uomini e donne . La puntata del Trono over in onda il 3 dicembre vede la dama di Torino ancora una volta grande protagonista, con l'accusa rivolta direttamente a Tina ...

GEMMA GALGANI LASCIA PAOLO MARZOTTO/ Uomini e donne - addio per Rocco? 'Non mi sento di continuare' - IlSussidiario.net : GEMMA GALGANI confessa di non provare alcuna attrazione fisica per PAOLO MARZOTTO: le news della puntata di oggi di Uomini e donne.