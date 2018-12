Università dell' amore | coppie in cattedra a Firenze

Apre a Milano la nuova Università della Birra : Laurearsi in Birra e affini? A Milano sarà presto possibile. Il gruppo Heineken ha annunciato che nel 2019 sarà ufficialmente inaugurata nel capoluogo lombardo, e per la precisione nel quartiere di Lambrate, una nuovissima Università della Birra, ovvero uno speciale campus che attraverso l’esperienza di docenti altamente qualificati si proporrà come obiettivo quello di formare i professionisti del luppolo di domani. “Abbiamo ...

Intellettuali vs imprenditori : il fronte No Tav tra docenti universitari e mondo dello spettacolo : E cosi, come rende noto il Controsservatorio Valsusa, il mondo intellettuale si è mobilitato e personalità del mondo accademico, della cultura e della scienza hanno lanciato un appello in cui si ...

Cuba - Miriam Nicado prima rettrice dell’Università dell’Avana. In Italia solo 6 donne ai vertici degli atenei : Dopo ben 290 anni di soli uomini al comando, la tradizione è stata ‘infranta’ quest’anno a Cuba, con la nomina di Miriam Nicado come rettrice dell’Università dell’Avana, la più antica e importante del paese. La prima donna a ricoprire questo incarico, e per di più di colore. Deputata dell’Assemblea nazionale del Potere popolare, e membro del Consiglio di Stato dell’isola, Nicado ha lavorato fino alla ...

Aciam azienda modello all'Università aquilana : oltre 100 studenti a lezione con il dottor Paolo Pompei : L'iniziativa, su proposta della dottoressa Loredana Taccone, Settore Contabile Amministrativo Università degli Studi dell'Aquila, docente aggregata in Economia e gestione delle Imprese di Servizi al ...

Iolanda Casillo - chi è?/ Dall'abbandono dell'Università all'amore per i dolci - Bake Off Italia 2018 - - IlSussidiario.net : Iolanda Casillo, chi è?, la semifinalista di Bake Off Italia 2018, arriverà in finale? Dopo l'abbandono dell'università l'amore per i dolci

Un'Università orientata al territorio per il rilancio dell'Appennino - ad Avezzano tavola rotonda sul polo marsicano : Solo per questa strada, ha affermato il sindaco, si potrà "trasformare una criticità in una opportunità", attivando attraverso la formazione "una economia della conoscenza che produce effetti ...

Lanzarotto Malocello : il grande navigatore varazzino "spiegato" agli studenti dell'Università di Milano : Nel programma delle attività divulgative organizzate per il corrente anno sia in Italia che all'estero dal Comitato delle Celebrazioni del VII Centenario della scoperta di Lanzarote e delle Isole ...

Se un fondo di caffè può 'fare'economia : il progetto dell'Università di Siena e del carcere : Si tratta di un'iniziativa unica nel panorama italiano, che vuole introdurre un modello di economia circolare, attraverso la valorizzazione degli scarti di consumo, nell'ambito di un contributo allo ...

L'esperimento della creazione delle neonate Ogm cinesi : l'Università di Shenzhen smentisce : La notizia, risalente a due giorni fa, di un genetista cinese che avrebbe condotto una manipolazione su genoma umano, sfociata poi in un parto gemellare, ha scioccato il mondo intero. Lo scienziato in questione, lunedì scorso, ha diffuso la notizia di aver "creato" i primi esseri umani Ogm, due gemelle nate il mese passato, ma le sue affermazioni sono ancora da verificare. Sembra che il genoma delle bambine sia stato modificato con il Crispr, lo ...

Il contributo del settore del bergamotto alla promozione della biodiversità : domani il seminario all’Università Mediterranea di Reggio Calabria : Mercoledì 28 Novembre 2018 dalle ore 16:15 alle 17:30 presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria si svolgerà il seminario sul tema “Il contributo del settore del bergamotto alla promozione della biodiversità” Il seminario è organizzato da UEBT (Union for Ethical BioTrade), con il patrocinio del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea, ed è finalizzato allo ...

Tav - gli studenti dell'Università di Torino dicono no : Gli studenti dell'Università di Torino si schierano contro la Tav. E lo fanno, a sorpresa, proprio davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto nel capoluogo piemontese per l'inaugurazione dell'anno accademico."Noi stiamo con le comunità che ogni giorno lottano per i propri territori, come il movimento No Tav in Val di Susa, che ha una frontiera chiusa e invalicabile per chi migra, ma aperta a una grande opera ...

Costa d'Avorio : dare priorità ai giovani e alle PMI di San Pedro nei cantieri della futura Università - : ... di dare priorità ai giovani e alle piccole e medie imprese, PMI,, al fine di promuovere l'occupazione giovanile e rilanciare l'economia locale. Anoblé Félix ha …