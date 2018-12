Una Volkswagen e-up! alla Polizia di Milano

Volkswagen consegna Una e-up! alla Polizia di Stato a Milano : Le caratteristiche tecniche del veicololo rendono particolarmente adatto ai servizi di Polizia nelle aree pedonali del...

Volkswagen - Consegnata Una e-up! alla Polizia di Milano : La Volkswagen ha consegnato alla Polizia di Stato di Milano una e-up!, la city-car in versione completamente elettrica. La cerimonia di consegna delle chiavi è avvenuta stamattina alla presenza del questore Marcello Cardona e di Massimo Nordio, amministratore delegato Volkswagen Group Italia.Già 1.800 "tedesche" in divisa. La Volkswagen e-up! è solo uno dei tanti modelli gruppo tedesco entrati nella flotta di veicoli utilizzati ...

Milano : Volkswagen consegna Una e-up! alla Polizia di Stato : Milano, 29 nov. (AdnKronos) - Volkswagen consegna una e-up! alla Polizia di Stato di Milano. La cerimonia per la consegna della nuova e-up! in veste Polizia si terrà oggi alle ore 11 in piazza San Sepolcro alla presenza del questore Marcello Cardona e di Massimo Nordio, amministratore delegato di Vo

Volkswagen e-Golf - In Olanda spunta Una versione McDrive : La filiale olandese della Volkswagen ha pubblicato un curioso comunicato che potrebbe essere scambiato per uno scherzo, eppure presentato con tutti i crismi dell'ufficialità: stiamo parlando della e-Golf McDrive Edition, esemplare unico a propulsione elettrica realizzato in collaborazione con la catena di fast food McDonald. Sarà battuto all'asta durante il Ronald McDonald Children Gala e il ricavato sarà devoluto al Ronald McDonald Children's ...

Volkswagen Caddy - Una settimana con la 2.0 TDI Alltrack - Day 5 : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Volkswagen Caddy Alltrack con la trazione integrale 4Motion. Lunga 4,43 metri e larga 1,79, la Caddy Alltrack ha unaltezza di 1,86 m, un passo di 2,68 m e un bagagliaio con una capacità di carico compresa tra i 750 e i 3.030 litri, a seconda della configurazione di carico. Equipaggiata con il 2.0 turbodiesel quattro cilindri in linea da 122 CV e 300 Nm abbinato al cambio ...

Volkswagen Caddy - Una settimana con la 2.0 TDI Alltrack - Day 4 : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Volkswagen Caddy Alltrack con la trazione integrale 4Motion. Lunga 4,43 metri e larga 1,79, la Caddy Alltrack ha unaltezza di 1,86 m, un passo di 2,68 m e un bagagliaio con una capacità di carico compresa tra i 750 e i 3.030 litri, a seconda della configurazione di carico. Equipaggiata con il 2.0 turbodiesel quattro cilindri in linea da 122 CV e 300 Nm abbinato al cambio ...

Volkswagen Caddy - Una settimana con la 2.0 TDI Alltrack - Day 3 : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Volkswagen Caddy Alltrack con la trazione integrale 4Motion. Lunga 4,43 metri e larga 1,79, la Caddy Alltrack ha unaltezza di 1,86 m, un passo di 2,68 m e un bagagliaio con una capacità di carico compresa tra i 750 e i 3.030 litri, a seconda della configurazione di carico. Equipaggiata con il 2.0 turbodiesel quattro cilindri in linea da 122 CV e 300 Nm abbinato al cambio ...

Volkswagen Caddy - Una settimana con la 2.0 TDI Alltrack - Day 2 : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Volkswagen Caddy Alltrack con la trazione integrale 4Motion. Lunga 4,43 metri e larga 1,79, la Caddy Alltrack ha unaltezza di 1,86 m, un passo di 2,68 m e un bagagliaio con una capacità di carico compresa tra i 750 e i 3.030 litri, a seconda della configurazione di carico. Equipaggiata con il 2.0 turbodiesel quattro cilindri in linea da 122 CV e 300 Nm abbinato al cambio ...

Volkswagen Caddy - Una settimana con la 2.0 TDI Alltrack - Day 1 : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Volkswagen Caddy Alltrack con la trazione integrale 4Motion. Lunga 4,43 metri e larga 1,79, la Caddy Alltrack ha unaltezza di 1,86 m, un passo di 2,68 m e un bagagliaio con una capacità di carico compresa tra i 750 e i 3.030 litri, a seconda della configurazione di carico. Equipaggiata con il 2.0 turbodiesel quattro cilindri in linea da 122 CV e 300 Nm abbinato al cambio ...

Gruppo Volkswagen - In trattative per Una partnership con Waymo : Il Gruppo Volkswagen starebbe valutando la possibilità di avviare una partnership europea nel settore dei servizi di mobilità con Waymo, l'azienda del Gruppo Alphabet sulla base del progetto delle Google Car. Lo scrive la rivista tedesca Manager Magazin, aggiungendo ulteriori dettagli su una strategia che potrebbe aver effetti sugli altri partner dell'azienda californiana, il Gruppo FCA e la Jaguar Land Rover.Diess vorrebbe il 10%. ...

Volkswagen - Nel 2025 un'auto su due sarà Una Suv : A poche ore dal debutto della sua quinta Suv europea, la T-Cross, la Volkswagen ha diramato nuove previsioni di vendita a lungo termine. Secondo la Casa tedesca, entro il 2025 una Volkswagen su due sarà una sport utility, soprattutto grazie alla crescita di mercati come quelli del Nord e del Sud America oltre che della Cina. Per questo motivo nei piani industriali del costruttore è previsto l'arrivo di numerosi modelli a ruote alte totalmente ...

Gruppo Volkswagen - In Cina via alla costruzione di Una fabbrica per le elettriche : Il Gruppo Volkswagen, attraverso la joint-venture paritetica con la Saic, ha annunciato l'inizio dei lavori per la costruzione di una nuova fabbrica in Cina destinata alle vetture ibride, elettriche ed elettrificate dei marchi Volkswagen, Skoda e Audi. L'impianto sorgerà a Shanghai (dove tra l'altro è già presente un altro sito industriale del Gruppo) e richiederà un investimento di 2,5 milioni di dollari (circa 2,2 miliardi di euro al cambio ...

Volkswagen-Microsoft - intesa per rivoluzione digitale. Piattaforma Automotive Cloud per Una flotta 100% connessa : WOLFSBURG - Volkswagen e Microsoft hanno dato luce verde alla partnership che vedrà i due colossi collaborare nella trasformazione digitale e nella rivoluzione della mobilità, sulla...