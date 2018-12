UNA VITA | anticipazioni e trame puntate dal 10 al 14 dicembre 2018

Pausini-Antonacci negli stadi : un tour fra amici da UNA vita : Lei è una star mondiale, ormai quasi unica esportatrice di musica italiana all'estero. Lui ha fatto innamorare migliaia di coppie con le sue canzoni e alcune di queste le ha anche regalate alla ...

Clima - Onu : “Ormai è UNA questione “di vita o di morte”” : “Quella del Clima è già oggi una questione di vita o morte” per diverse regioni e Paesi del mondo. E’ il drammatico messaggio lanciato dal Segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, nel discorso d’apertura della Conferenza Climatica COP24, in corso a Katowice, in Polonia, alla quale partecipano quasi 200 Paesi. Malgrado la gravita’ della situazione, Guterres ha denunciato che i leader mondiali non ...

Spoiler - UNA VITA : Lolita tradisce Antonito - la salute di Celia peggiora : Le anticipazioni spagnole di Una Vita, in onda in Spagna questa settimana, rivelano che Celia Alvarez Hermoso rischierà di morire a causa del colera. Lolita, nel frattempo, tradirà Antonito, baciando una vecchia conoscenza di Cabrahigo, mentre Paciencia sorprenderà Servante con una novità. Una Vita, anticipazioni: Lolita bacia Ceferino, Celia sta male Lucia non si staccherà un attimo dal capezzale di Celia, le cui condizioni peggioreranno a ...

Michele Emiliano lascia il Pd : “UNA scelta dolorosa ma inevitabile - me lo impone il mio ruolo di magistrato” : Michele Emiliano lascia il Partito Democratico. Il governatore della Puglia – tra i critici interni più feroci nei confronti delle politiche renziane e della direzione presa dal partito – ha deciso di non rinnovare l’iscrizione “in ossequio alla recente senza della Consulta in materia”. Una scelta “dolorosa ma inevitabile”, spiega il magistrato in aspettativa. E proprio per il suo mestiere, come ...

UNA VITA Anticipazioni Spagnole : Celia contagiata da un virus rischia la vita : Felipe, nonostante la quarantena imposta dal medico, decide di restare accanto a Celia. nel frattempo ad Acacias tutti temono il contagio.

Verona - invita UNA donna a casa e la sequestra per ore : arrestato atleta di arti marziali : arrestato a Verona un atleta professionista di arti marziali: sabato avrebbe invitato a casa una donna conosciuta in palestra per poi impedirle con la forza di andare via. La ragazza è riuscita a mettersi in contatto con la polizia che ha arrestato l'uomo con l’accusa di sequestro di persona e resistenza.Continua a leggere

Anticipazioni UNA VITA : Ursula viene derubata durante una festa : Le vicende dello sceneggiato “Una Vita” conquistano sempre di più il pubblico. Le Anticipazioni delle puntate che i telespettatori italiani vedranno il mese prossimo rivelano che dopo l’ingresso di una new entry chiamata la Marchesa di Urrutia (Sara Ballesteros) giunta nel quartiere di Acacias 38 per acquistare dei gioielli la dark lady si troverà in una bruttissima situazione. In particolare Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) farà una ...

UNA VITA Anticipazioni 4 dicembre 2018 : Ursula conosce il passato di Carmen e lo usa contro di lei per comprare il suo silenzio, riguardo il malore di Jaime.

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 4 e mercoledì 5 dicembre 2018 : anticipazioni puntata 591 di Una VITA di martedì 4 e mercoledì 5 dicembre 2018: Ursula, spinta da Carmen, cede e ammette di aver cambiato le pastiglie di Jaime, ma le ordina di stare zitta se non vuole che Raul Andrade scopra dove lei è ora. Adela racconta ancora bugie sul suo rapporto con Simon e legge il diario di Elvira, immaginando di essere lei la protagonista degli eventi narrati… Ursula menziona a Diego un misterioso evento che lo ...

UNA VITA - anticipazioni : Diego ha ucciso sua madre : Una Vita Settimana di rivelazioni nella telenovela Una Vita: si scoprirà infatti che Diego Alday (Ruben De Eguia) ha ucciso sua madre per errore, sparandole contro dei colpi di fucile, quando era soltanto un bambino. Ursula (Montserrat Alcoverro), cosciente di questo particolare, farà leva sui sensi di colpa del nuovo protagonista e creerà così una rovinosa frattura nel suo rapporto con Samuel (Juan Gareda). Come se non bastasse, la Dicenta ...

Anticipazioni UNA VITA : Felipe rischia di morire per amore - Servante tradito dalla moglie : Eccoci con un nuovo spazio dedicato alle Anticipazioni sull’appassionante telenovela iberica “Una Vita” che non smette mai di stupire il pubblico. Nelle puntate che saranno trasmesse sull’emittente La 1 TVE la settimana in corso l’avvocato Felipe Alvarez Hermoso si metterà in pericolo di Vita perché rimarrà al capezzale della moglie Celia pur sapendo di poter essere contagiato. Il portinaio Servante Gallo invece dopo aver deciso di raggiungere ...

UNA VITA anticipazioni spagnole : Celia gravemente malata - paura ad Acacias : anticipazioni spagnole Una Vita: Celia infettata dall’epidemia di Hole, Felipe le sta accanto Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano una triste svolta per Celia e Felipe. La coppia si ritrova ad affrontare momenti di grande sconforto. Il tutto prende inizio quando nel corso di una festa di fidanzamento la donna perde i sensi e […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Celia gravemente malata, paura ad Acacias proviene ...

UNA VITA anticipazioni : Ramon scopre la relazione tra Antonito e Lolita : Le anticipazioni sulle prossime puntate della soap opera "Una Vita" ci rivelano che la relazione tra Antonito e Lolita uscirà allo scoperto. La prima a venirne a conoscenza sarà Trini, mentre successivamente sarà Maria Luisa a sorprendere i due mentre si staranno scambiando un tenero bacio. L'ultimo a scoprire la love story sarà, invece, Ramon, che non si era mai reso conto dell'amore sbocciato proprio tra le mura di casa sua tra la domestica e ...

UNA VITA Anticipazioni 3 dicembre 2018 : Leonor in partenza per l'isola di Margarita : Leonor decide di partire comunque per il viaggio programmato con Pablo, morto tragicamente durante il terremoto.