Una Callas per Mascia Musy

huffingtonpost

: ?? Il 2 dicembre 1923 nasceva a New York Maria Callas, una delle più potenti anime di tutta la musica, cui da sempre… - teatrolafenice : ?? Il 2 dicembre 1923 nasceva a New York Maria Callas, una delle più potenti anime di tutta la musica, cui da sempre… - SkyArte : «Artisti si nasce. E si rimane artisti, anche quando la voce non è proprio una meraviglia.» Buon compleanno alla m… - richtschubert : RT @ArchivioLuce: -

(Di martedì 4 dicembre 2018) La leggenda di Maria(1923­-1977) è fra le più ricche di fonti, di racconti, di mezze verità e di bugie vere. Fra le tante spiccano il film di Zeffirelli,Forever, e il documentario firmato da Oliver Stone. Ma tutti questi attingono ai patrimoni di immagini più o meno esclusivi e raggiungibili.Tutt'altro modo di avvicinare il grande personaggio è invece quello con il quale si esercita il Teatro, al quale non basta raccontare una bella storia, ma tenta la missione (quasi) impossibile di ricreare lacom'era. Ovvero, come si mostrava agli altri, come trattava gli altri, come raggiungeva la perfezione della sua arte attraverso comportamenti a volte discutibili e spesso riprovevoli.A questo complesso lavoro di ricostruzione di una personalità si è accinto una ventina di anni fa un drammaturgo dalla mano abile e ...