Un Dicembre stellare per gli appassionati di Basket su Eurosport Player

Il Basket su Eurosport Player non si ferma mai : un Dicembre stellare per tutti gli appassionati : Ben 160 partite in un solo mese e un 2019 da vivere tutto d’un fiato: dicembre e feste natalizie senza stosta per Serie A e Eurolega, tante squadre italiane protagoniste in Europa con l’Eurocup e la Champions League Eurosport e Eurosport Player sono sempre di più la “Casa del Basket” in Italia. Dopo l’entusiasmante avvio di stagione ci si prepara ad un mese senza un attimo di pausa: 160 partite in poco più di 30 ...