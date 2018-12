Ue | Conte | L' Italia non si scusa di nulla

Schiarita tra Italia e Ue : la verità Conte decisivo e asse con Trump : Il clima tra il governo Italiano e la Commissione europea è ottimo e l'accordo per evitare la procedura di infrazione è davvero a portata di mano. Alla base della svolta nei rapporti Roma - Bruxelles c'è la preziosa capacità di negoziazione del premier-avvocato Giuseppe Conte... Segui su affarItaliani.it

Moscovici : 'Bene le aperture dell'Italia sulla Manovra - ora riduca il deficit' - Conte : 'Eviteremo l'infrazione' : Accordo o non accordo vorrei che l'economia non andasse in recessione. Speriamo di non andare in recessione e di fare una Manovra che ostacoli il rallentamento dell'economia". Salvini: "Il 2% è solo ...

Manovra - Moscovici : "Bene l'apertura italiana - ora riduca il deficit" | Conte : "Eviteremo l'infrazione" : Nuovi segnali di distensione dopo gli incontri di Tria e del premier con gli esponenti Ue a Buenos Aires. "Se recuperiamo delle somme, ragionevolmente ci potrà essere la riduzione del deficit" dice il premier

Conte : "Non lavoro a un deficit sotto il 2%" | Eurogruppo : Italia prenda misure alle regole | Salvini : "Quota 100 resta - assolutamente" : "Non sto lavorando a un deficit sotto il 2%". Il presidente del Consiglio spiega le intenzioni del governo alle prese con le correzioni alla Manovra necessarie per evitare la procedura di infrazione. Il ministro Tria impegnato a Bruxelles: "Volontà di trovare una soluzione al più presto".

Sicurezza stradale : in arrivo - per il secondo anno consecutivo - il primo Contest musicale promosso da Anas e Radio Italia : ... nasce l'idea di questo contest " ha dichiarato Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia Radio Italia è al passo con tutte le evoluzioni musicali: particolare è l'attenzione al mondo rap e ...

Sicurezza stradale in musica - il Contest di Anas e Radio Italia con Fedez giurato d’eccezione : Sicurezza stradale in musica è il contest giunto alla sua seconda edizione per promuovere la Sicurezza su strada attraverso una canzone inedita. Il contest è organizzato da Anas e Radio Italia ed è stato presentato al Verti Music Place a Cologno Monzese (Milano) dove sono intervenuti tra gli altri il responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione di Anas Mario Avagliano e il presidente ed editore di Radio Italia Mario Volanti. Il rapper Fedez ...

Conte vede Juncker - la procedura non conviene a nessuno : 'Italia e Ue sulla stessa barca'. Verso la soluzione su manovra : Se l'economia rischia di fermarsi noi dobbiamo fare una manovra che mette soldi nell'economia', assicura. E spiega: detto ciò nella trattativa, 'se non si chiede al governo di tradire gli italiani, ...

Manovra - Conte : “Interlocuzioni in corso - passi avanti a ogni incontro. L’Ue non è altro da Italia - siamo sulla stessa barca” : “siamo sulla medesima barca, e bisogna approdare ad uno scoglio sicuro, anzi, ad una terraferma sicura”. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, al termine del G20, ha così sottolineato come se la procedura d’infrazione non conviene all’Italia, non conviene neppure “all’Unione europea”. A margine del G20 Conte ha visto Jean-Claude Juncker e al centro della discussione naturalmente c’è stata la Manovra ...

G20 - Conte : 'L'Italia presiederà il summit nel 2021' : I principali temi del G20 sono economia e finanza, ma i leader riuniti in Argentina discuteranno anche di mercato del lavoro, sviluppo sostenibile, questione di genere, salute e lotta contro il ...

Clima - Conte : nel 2021 il G20 sarà in Italia : “Ci siamo accordati con il presidente Modi di cambiare le nostre rispettive presidenze: a noi spetterà quella del 2021 e all’India quella del 2022. Ci siamo scambiati su loro richiesta perché nel 2022 ricorrerà il 75mo anniversario dell’indipendenza dell’India”. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa al termine del G20 di Buenos Aires. L'articolo Clima, Conte: nel 2021 il G20 sarà in ...