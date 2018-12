Udine | via ' identità alias' per trans

Udine - Codroipo - Via i giochi di altre culture dall'asilo - sindaco : polemica prestestuosa : E' esplosa la polemica sul web, e non solo, per la vicenda che vede coinvolto un asilo nido di Codroipo , Udine, e le decisioni prese durante l'ultimo c onsiglio comunale che si è svolto lo scorso 29 ...

Udine - via dall'asilo i bambolotti neri. "Solo giochi italiani" : Con un emendamento approvato nell'ultimo consiglio comunale abolito in un nido di Codroipo ogni riferimento alle "diverse culture"

Pedone investito in via Ciconi a Udine : Incidente questa mattina poco prima di mezzogiorno, a Udine. Un giovane di 25 anni - M.F. le sue iniziali - è stato investito da un'auto in via Ciconi. Alla guida della vettura un 69enne di Udine - B.

Udine : viabilità modificata per Santa Caterina : Si avvicina il 25 novembre , data che storicamente a Udine coincide con la Fiera di Santa Caterina e le sue bancarelle nel cuore della città, in piazza I Maggio . Per questo il Comune ha predisposto ...

Diretta/ Udinese Napoli (risultato live 0-0) info streaming video Dazn : formazioni ufficiali - via! : Diretta Udinese Napoli, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita della Dacia Arena, valida per la nona giornata della Serie A. La formazione partenopea prova a sfruttare le discese di Malcuit, che viene controllato in maniera molto attenta da Stryger Larsen. Al 10’ arriva la prima vera conclusione della partita, Callejon non riesce però a sorprendere il portiere friulano: è ancora 0-0 tra ...

Napoli - finalmente il via libera per Meret : convocato per Udine : Secondo la Gazzetta dello Sport , Alex Meret può essere considerato a tutti gli effetti arruolabile da Carlo Ancelotti : 'Il braccio che si era infortunato a luglio è perfettamente guarito perché l'osso si è del tutto ...

La Juve archivia la pratica Udinese nel primo tempo : 2-0 alla Dacia Arena [FOTO] : 1/14 Foto LaPresse/Andrea Bressanutti 06/10/2018 Udine (Italia) Sport ...

DIRETTA/ Udinese Juventus (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Udinese Juventus streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, anticipo della 8^ giornata di Serie A (oggi 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 17:50:00 GMT)