U&D del 3 dicembre | acceso diverbio tra Nino e Rocco del trono over

Anticipazioni U&D del 3/12 : Gemma vuole riconquistare Fredella : Lunedì 3 dicembre torna l'appuntamento con il trono over di Uomini e donne, il popolare dating show di Maria De Filippi, che tiene incollati milioni di telespettatori tutti i pomeriggi su canale 5 a partire dalle 14,45. Secondo le Anticipazioni, protagonista ancora una volta la dama torinese Gemma Galgani, la quale nel corso della puntata stupirà il pubblico con una scelta inaspettata. la donna infatti deciderà di lasciare il suo corteggiatore ...

Anticipazioni U&D : proposta di nozze e petali rossi per una coppia del pubblico : Ieri pomeriggio c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne trono classico con tanto di sorpresa finale in studio annunciata dalla storica autrice Raffaella Mennoia, la quale ha postato sui social la foto della classica pioggia di petali rossi che vediamo durante le puntate delle scelte finali dei tronisti. Immediata la reazione del pubblico social che segue la trasmissione di Maria De Filippi, curioso di scoprire chi tra i cinque ...

U&D - anticipazioni puntata del 27 novembre : Aruta in lacrime chiede perdono a Ursula : Appuntamento con una nuova puntata del trono over che andrà in onda domani martedì 27 novembre 2018 a partire dalle 14,45 su canale 5. Quanto trasmesso domani, fa riferimento alla registrazione del 16 novembre scorso e, secondo le anticipazioni sulla nuova puntata, vedremo che vi sarà un confronto emozionante tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Secondo gli spoiler sulla puntata di Uomini e donne, l'ex calciatore farà di tutto per convincere l'ex ...

U&D frecciatina della Sebastiani ad Andrew - su Teresa : 'Fuori non l'avrebbe guardata' : Martina Sebastiani torna a farsi sentire sul mondo virtuale. L'ex fidanzata di Gianpaolo Quarta, che abbiamo conosciuto nel corso dell'ultima edizione di Temptation Island a cui ha deciso di prendere parte insieme al ragazzo, ha lanciato qualche frecciatina ad Andrea Dal Corso. Come ben sappiamo, Andrea è stato un ex tentatore del reality show condotto da Filippo Bisciglia, nonché il pretendente della Sebastiani che le è stata molto vicina. La ...

U&D - la De Filippi torna sulla delusione di Sara e si scontra con Riccardi : Nella puntata del trono classico di Uomini e donne andata in onda ieri 15 novembre 2018, Maria De Filippi è tornata a parlare dello scandalo di Sara Affi Fella, l'ex tronista che come tutti ricorderanno ha nascosto di essere fidanzata durante tutta la durata del trono. Lo scandalo, scoppiato a seguito delle rivelazioni dell'allora fidanzato Nicola Panico, aveva portato alla luce tutti i retroscena dell'incresciosa vicenda e che come abbiamo ...

U&D : Ivan Gonzalez nei guai - le rivelazioni dell’ex fidanzata : Il percorso di Ivan Gonzalez a Uomini e Donne si preannuncia piuttosto complicato, soprattutto dopo le rivelazioni fatte dalla sua ex fidanzata. L’ex tentatore di Temptation Island Vip, che ha stregato Valeria Marini, ha un passato televisivo in Spagna. Nel suo paese d’origine infatti ha partecipato a Mujeres y Hombres y Viceversa, la versione spagnola di Uomini e Donne. Qui è stato prima corteggiatore, poi tronista, diventando ...

U&D - Lorenzo e Giulia sono d'accordo? L'ex compagno della Cavaglia svela : 'Sta fingendo' : E' Giulia Cavaglia la corteggiatrice preferita delL'ex corteggiatore di Sara Affi Fella: parliamo di Lorenzo Riccardi. Come abbiamo avuto modo di vedere nel corso dell'ultima puntata del trono classico [VIDEO] trasmessa questa settimana, Lorenzo si è mostrato molto ansioso ed euforico di conoscere Giulia in esterna, con la quale ha avuto un primo incontro su Witty. La ragazza ha fatto immediatamente impazzire il tronista che è apparso gia' molto ...

Anticipazioni U&D - i genitori della Fasone in buoni rapporti con l'ex : la segnalazione : A Uomini e donne i colpi di scena non mancano mai e nel corso dell'ultima registrazione del trono classico di questa settimana, i riflettori sono stati puntati sulla bellissima Mara Fasone. Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che in studio è stata riportata una segnalazione che ha lasciato un po' spiazzato il pubblico, il quale per un momento ha temuto che ci trovassimo di fronte al caso di una 'Sara Affi Fella bis', dato che c'entrerebbe l'ex ...

Gossip Sara Affi Fella : Selvaggia Lucarelli interviene in difesa dell'ex tronistra di U&D : Sara Affi Fella non sta certo passando il periodo più felice della sua vita. Qualche giorno fa l'ex tronista è stata smascherata dalla redazione di Uomini e donne che ha scoperto i suoi accordi con Nicola Panico: la coppia continuava a frequentarsi anche mentre lei annunciava di essere alla ricerca dell'anima gemella, accettando di farsi corteggiare dai ragazzi, tra i quali Luigi Mastroianni che poi aveva scelto all'interno del dating show. Dal ...

Sara - ex tronista di U&D - ritorna single : finita la storia con il calciatore del Torino : Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne, non sta certo attraversando uno dei periodi migliori. La ragazza è finita nell'occhio del ciclone dopo la pubblicazione su Witty Tv di un video secondo cui avrebbe preso in giro la redazione di Maria De Filippi, fingendo di essere single per salire sul trono. La rivelazione ha dato origine ad uno scandalo ed al conseguente ritiro degli sponsor che in precedenza avevano ingaggiato la modella di ...

Anticipazioni Temptation Island del 2 ottobre : confronto immediato per i 'Gilufar' di U&D : Prosegue la messa in onda di Temptation Island Vip in prima serata su Canale 5. Il prossimo martedì 2 ottobre andra' in onda la terza puntata prevista di questa prima edizione presentata da Simona Ventura, la quale sta dando grandi soddisfazioni nelle vesti di narratrice di questo racconto delle emozioni che sta coinvolgendo il pubblico da casa. Le Anticipazioni sul prossimo appuntamento rivelano che arrivera' un altro confronto al falò finale ...

