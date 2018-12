Uccisa con una pistola dalla ex del compagno mentre fa l’albero di Natale | Lisa aveva 26

Vicenza - donna Uccisa nel suo letto con un colpo di pistola : fermato l’ex marito : È stato fermato dai carabinieri Angelo Lavarra, 43 anni, ex marito di Anna Filomena Barretta, la donna 42enne trovata morta con un colpo di pistola alla testa il 20 novembre scorso nella sua abitazione di Marano Vicentino, in provincia di Vicenza. I due erano ancora conviventi e Lavarro, guardia giurata, raccontò di aver trovato il cadavere della donna nel letto, facendo pensare inizialmente ad un suicidio. Ma le indagini condotte dal Nucleo ...

Vicenza - Uccisa con un colpo di pistola alla testa : arrestato l'ex marito : Un vicentino di 43 anni, Angelo Lavarro, è stato arrestato dai carabinieri perché sospettato dell'uccisione della ex moglie, Anna Filomena Barretta, 42 anni, trovata morta il 20 novembre scorso nella ...

Vicenza - donna Uccisa con colpo pistola in testa : arrestato ex marito : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Vicenza - Uccisa con un colpo di pistola alla testa : arrestato l'ex marito : Anna Filomena Barretta, 42 anni, era stata trovata morta il 20 novembre scorso nella sua abitazione di Marano Vicentino. Si era pensato a un suicidio. Poi la svolta nelle indagini

Alessandra investita e Uccisa - l'ex fidanzato condannato a 4 anni. La madre minaccia il suicidio : «Questa non è giustizia - mi butto...» : È arrivata la sentenza per l'omicidio di Alessandra Madonna, la 24enne di Melito travolta e uccisa dall'auto del suo ex fidanzato Giuseppe Varriale. Il gip Santoro del...

Trascinata e Uccisa dall'ex - per lui condanna a 4 anni : la mamma della vittima minaccia il suicidio : E' arrivata la sentenza per lì'omicidio di Alessandra Madonna, la 24enne uccisa lo scorso anno a Melito, nel napoletano...

Travolta e Uccisa dall'auto del suo ex : il fidanzato condannato a 4 anni. La mamma della vittima minaccia il suicidio : Il gip del Tribunale di Napoli ha condannato Giuseppe Varriale alla pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione per la morte dell' ex fidanzata Alessandra Madonna , la 24enne di Melito, Napoli, che perse la ...

Ballerina investita e Uccisa nel Napoletano - sentenza choc : l'ex fidanzato condannato a 4 anni e 8 mesi : Colpo di scena nel processo per l'omicidio di Alessandra Madonna, la 24enne di Melito travolta e uccisa dall'auto del suo ex fidanzato Giuseppe Varriale. Il gip Santoro del Tribunale di...

Ballerina investita e Uccisa nel Napoletano - sentenza choc : l'ex fidanzato condannato a 4 anni : Colpo di scena nel processo per l'omicidio di Alessandra Madonna, la 24enne di Melito travolta e uccisa dall'auto del suo ex fidanzato Giuseppe Varriale. Il gip Santoro del Tribunale di...

Firenze - ragazza Uccisa durante il viaggio di nozze : il marito confessa l'omicidio : Alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un uomo di 30 anni di doppia nazionalità, messicana e birmana, si è autoaccusato dell'omicidio della moglie , un ragazza ...

Matilda Borin - Uccisa con un calcio alla schiena. Nessun colpevole : “Ha perso la giustizia” : Ieri il sostituto procuratore generale Marcello Tatangelosi è arreso, spiegando in aula che sono troppo poche le prove a carico dei principali indiziati, cioè la madre della piccola, Elena Romani, e il compagno Antonino Congialosi.Continua a leggere

Usa - 13enne Uccisa da un proiettile vagante - aveva scritto un tema contro le armi : Sara Parks, una ragazzina di soli 13 anni, ieri era nella sua cameretta a guardare la tv insieme alla sorella, a Milwaukee, nel Wisconsin. Tutti ieri in America si sono fermati, poiché era il "Giorno del Ringraziamento", una festa cattolica in cui gli americani si fermano per un giorno, e ringraziano Dio per quanto gli ha donato durante l'arco dell'anno. Ed era festa anche nella famiglia della ragazzina, quando ad un tratto, un proiettile ...

Sandra - premiata per un tema contro le armi : Uccisa a 13 anni da una pallottola vagante : La tragedia è avvenuta lunedì sera, mentre la ragazzina si trovava in casa. Due anni fa un suo saggio che condannava la...

Vicenza - morta in casa dell’ex con un colpo d’arma in testa : “Si è Uccisa davanti a me” : A dare l'allarme con una chiamata di emergenza al 112 è stato proprio l'uomo ma per la donna di 42 anni era ormai troppo tardi. I due erano separati da appena un mese. La 42enne pare volesse parlare proprio del loro rapporto ma la discussione sarebbe sfociata in un litigio al culmine del quale sarebbe avvenuto l'estremo gesto.Continua a leggere