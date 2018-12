Uber Taxi - Il nuovo servizio via app prende il via a Torino

Uber Taxi arriva in Italia - come funziona e cosa cambia per noi : Dopo un’odissea di scioperi, manifestazioni e sentenze del Tribunale, Uber prova a rilanciare il proprio operato in Italia provando a instaurare una pace (difficile) con i tassisti, attraverso Uber Taxi. A partire dal 4 dicembre, chiunque voglia prendere un Taxi a Torino potrà farlo anche attraverso la app di Uber: i due grandi nemici di ieri provano a sotterrare l’ascia di guerra stringendo un patto che ti consentirà di prenotare ...

Uber Taxi parte da Torino - oggi alle 8 prima corsa. Mano tesa ai tassisti dopo le proteste : "Saremo partner leali" : L'app californiana per chiamare le auto bianche con lo smartphone sceglie la piazza dove tre anni fa la contestazione fu più dura: "Abbiamo fatto errori, ora grazie al nostro algoritmo lavorerete il 20% in più"

Come funziona Uber Taxi in Italia : La svolta tra Uber e i Taxi Italiani ha una data da ricordare: quella del 4 dicembre 2018. Giorno in cui parte Uber Taxi, il nuovo progetto di casa Uber. Per ora attivo solo a Torino, città-test della sperimentazione. In breve: nel capoluogo piemontese dall’app di Uber si può ora prenotare il Taxi. La tecnologia identifica il tassista più vicino e indica quando accetta la corsa. E quindi, dopo le polemiche che hanno tenuto e tuttora ...

Uber Taxi - al via servizio via App : ANSA, - TORINO, 4 DIC - Uber sceglie Torino per lanciare in Italia il nuovo servizio Taxi da prenotare via App. E' la sesta città in Europa - il servizio è già disponibile a Berlino, Dusseldorf, Atene,...

Uber rilancia sull’Italia : app ai taxi - il test parte da Torino : Un’immagine dallo sciopero dei taxi dell’8 luglio 2006 a Roma: all’epoca gli autisti protestavano contro la liberalizzazione delle licenze voluta dal ministro dello Sviluppo economico Pierluigi Bersani Uber riparte da Torino per riprendere quota nel mercato italiano. E lo fa con un servizio di taxi, cercando di riappacificare gli animi con i titolari di licenze per le auto bianche e mettendo una pietra sopra alle polemiche che ...

Uber Taxi a Torino entro fine 2018. Ma le polemiche non mancano : Il 2018 è stato un anno importante per Uber, il colosso statunitense che consente di prenotare veicoli con autista in 600 città sparse per 35 paesi del mondo. In particolare è stato l’anno della svolta. L’azienda era stata investita da tante polemiche e accuse pesanti, tanto da portare il co-fondatore e CEO, Travis Kalanick a fare un passo indietro, lasciando il posto a Dara Khosrowshahi. Sotto la guida del nuovo Amministratore ...