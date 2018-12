Uber Taxi | al via servizio via App

Uber rilancia sull’Italia : app ai taxi - il test parte da Torino : Un’immagine dallo sciopero dei taxi dell’8 luglio 2006 a Roma: all’epoca gli autisti pro test avano contro la liberalizzazione delle licenze voluta dal ministro dello Sviluppo economico Pierluigi Bersani Uber ri parte da Torino per riprendere quota nel mercato italiano. E lo fa con un servizio di taxi , cercando di riappacificare gli animi con i titolari di licenze per le auto bianche e mettendo una pietra sopra alle polemiche che ...

Uber Taxi a Torino entro fine 2018. Ma le polemiche non mancano : Il 2018 è stato un anno importante per Uber, il colosso statunitense che consente di prenotare veicoli con autista in 600 città sparse per 35 paesi del mondo. In particolare è stato l’anno della svolta. L’azienda era stata investita da tante polemiche e accuse pesanti, tanto da portare il co-fondatore e CEO, Travis Kalanick a fare un passo indietro, lasciando il posto a Dara Khosrowshahi. Sotto la guida del nuovo Amministratore ...