Tweet dopo il blitz | Salvini | ' Spataro sbaglia | bastava una telefonata'

Saviano : alcuni mafiosi nigeriani sono sfuggiti dopo il Tweet di Salvini : "Salvini ha fatto un tweet mentre erano in corso degli arresti e, a quanto pare, qualcuno è riuscito a sottrarsi alla cattura. Alla legittima e motivata reprimenda di Spataro, Salvini risponde con una nota scomposta: 'Si candidi. Vada in pensione'". Lo scrive Roberto Saviano su Facebook, intervenendo nella vicenda che da alcune ore sta infiammando il dibattito social ed anche politico in merito alla presa di ...

Salvini smonta Spataro : "Mi è arrivato un sms. Il Tweet un'ora e mezzo dopo i fatti" : Matteo Salvini replica a Spataro e smentisce la sua ricostruzione. In una diretta Facebook il ministro dell'Interno rimanda al mittente le accuse che definisce "politici e grauiti". Il leader della Lega si rivolge direttamente ai follower e al procuratore Armando Spataro."Sono un ragazzo di 45 anni, mi piace stare su Facebook - dice - Condivido con vuoi la mia attività e non cambio da ministro. Forse dà fastidio a chi era abituato ai ministri ...

Gli autori di JourneyQuest annullano il contratto con GOG dopo il Tweet transfobico pubblicato dal rivenditore : Come riporta Eurogamer.net, il produttore della famosa serie web JourneyQuest ha strappato il contratto con GOG.com in seguito a una serie di controversi tweet pubblicati dal rivenditore online.Zombie Orpheus ha affermato che "non fa affari con le aziende che esprimono l'incitamento all'odio" in un tweet che includeva anche una lettera a GOG dal CEO Ben Dobyns, dove si richiedeva la rimozione dei loro prodotti. "La transfobia è inaccettabile", ...

Masterchef replica all'accusa di Fedez : il Tweet sparisce dal web dopo qualche ora : Non accenna a placarsi la polemica che è nata durante la festa di compleanno di Fedez. dopo essere stato accusato da più parti di sprecare del cibo buono, lanciandolo per terra solo per goliardia, il rapper ha usato Instagram per provare a difendersi. In uno dei tanti video di scuse che ha caricato il ragazzo sul suo profilo [VIDEO], è stata tirata in ballo la trasmissione Masterchef, che ha deciso di replicare con un tweet ironico che però è ...

F1 - la Ferrari ‘zittisce’ la Mercedes : sui social spunta un Tweet sferzante dopo la vittoria di Raikkonen : Una faccina per zittire la Mercedes e tutte le malelingue: il tweet della Ferrari dopo la vittoria di Raikkonen ad Austin e la festa rimandata di Hamilton Grandi sorrisi in casa Ferrari dopo il Gp degli Stati Uniti: se da una parte il team di Maranello ha sudato freddo dopo l’errore di Vettel alla partenza, dall’altra festeggia una specialissima vittoria di Kimi Raikkonen. Il finlandese della Ferrari ha trionfato ad Austin, ...

Twitter pubblica 10 milioni Tweet dopo le indagini sulle fake news : Twitter intende 'incoraggiare ricerche e investigazioni aperte a esperti di tutto il mondo'. Twitter, come Facebook, dal 2016 a oggi ha alzato la guardia, individuando diverse campagne, rivelatesi ...

