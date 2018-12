Tweet di Salvini sulla mafia nigeriana | lite col procuratore Spataro | «Danni a indagini»

Nigeriani arrestati a Torino - il pm Spataro : "Indagine a rischio per Tweet di Salvini" : Il messaggio social del ministro dell'Interno anticipa la conclusione dell'operazione. Ira del capo della procura

Armando Spataro contro Matteo Salvini : "Il suo Tweet sul fermo di 15 nigeriani compromette l'operazione" : Il tweet con cui Matteo Salvini ha annunciato che a Torino la polizia ha fermato "15 mafiosi nigeriani" ha fatto sorgere "rischi di danni al buon esito dell'operazione che è tutt'ora in corso". A scriverlo è Armando Spataro, procuratore capo a Torino, in un comunicato stampa.Il giudice aggiunge: "Ci si augura che per il futuro il ministro dell'Interno eviti comunicazioni simili" o quantomeno "voglia informarsi sulla tempistica al ...

Torino - procuratore capo Spataro contro Matteo Salvini : “Con il Tweet messa a rischio l’operazione sulla mafia nigeriana” : Informazioni errate durante un’operazione che era ancora in corso rischiando di metterla a rischio. Dalla procura di Torino parte un attacco diretto contro il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che questa mattina ha twittato i suoi complimenti alle forze dell’ordine per due operazioni di mafia: una a Palermo contro la nuova Cupola, l’altra a Torino contro la mafia nigeriana. Peccato che quella in Piemonte fosse ancora ...

