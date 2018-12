Trump:Stormy mi deve 778 mila dollari

: RT @ARK949: @MichaelAvenatti - UTChargerTom : RT @ARK949: @MichaelAvenatti - _DAGOSPIA_ : “HA DENUNCIATO TRUMP CONTRO LA MIA VOLONTÀ” – STORMY DANIELS ATTACCA MICHAEL AVENATTI - Jbird433 : RT @ARK949: @MichaelAvenatti -

ha chiesto a un giudice federale di Los Angeles di raddoppiare la cifra che l'attrice pornoDaniels dovrà pagare per aver perso la causa di diffamazione contro di lui. Lo riporta Bloomberg in un servizio condiviso su Twitter. Daniels,alias Stephanie Clifford, potrebbe essere condannata a pagare 778.806. La battaglia del suo legale, Avenatti, si concentra ora sul compenso fatturato dall'avvocato di,Charles Harding, che ha fatturato 600 ore di lavoro per la difesa del presidente(Di martedì 4 dicembre 2018)