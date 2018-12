Trump vede i ceo dell’auto tedesca Alleanza globale Volkswagen Ford

Trump vede i ceo dell’auto tedesca. Alleanza globale tra Volkswagen e Ford : Gli executive di Volkswagen, Bmw e Daimler convocati per capire come migliorare la produzione di auto tedesche negli Stati Uniti, per scongiurare i dazi e preparare la strada alle negoziazioni con l’Europa. Alla fine dell’incontro, il Ceo della tedesca Volkswagen , Herbert Diess, ha detto annunciato che a gennaio o febbraio saranno resi noti i dettagli di un’Alleanza con l’americana Ford Motor ...

G20 - accordo su commercio e migranti ma sul clima Trump non rivede le proprie posizioni : "Abbiamo raggiunto l'accordo per un comunicato che esprime la necessità di rivitalizzare il commercio e il Wto ed esprime la preoccupazione per i cambiamenti climatici", ha dichiarato il presidente argentino Mauricio Macri al termine del G20 ospitato a Buenos Aires. In ambito immigrazione, l'articolo 17 evidenzia invece che "i massicci movimenti di rifugiati costituiscono una preoccupazione globale con conseguenze umanitarie, politiche, sociali ...

Trump : Potrei non vedere Putin al G20 : 4.40 Il riacutizzarsi delle tensioni tra Russia e Ucraina mette a rischio l'incontro previsto tra Trump e Putin in occasione del G20 in calendario il prossimo week end a Buenos Aires. Lo ha detto il presidente Usa in una intervista al Washington Post nella quale ha detto di essere in attesa di un rapporto dei consiglieri per la sicurezza nazionale sull'incidente nel Mar d'Azov in cui le forze navali russe hanno sequestrato tre navi ucraine. ...

Trump - 'grazie Erdogan'. E vede Brunson : Il rilascio del pastore evangelico Usa Andrew Brunson e' un passo 'enorme" nelle relazioni tra Usa e Turchia: lo ha detto Donald Trump ricevendo Brunson nello studio Ovale. Donald Trump ha ringraziato ...