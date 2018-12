Trump sull' attenti per rendere omaggio a Bush

La confusione sulla manovra e il nazionalismo secondo Trump. Di cosa parlare stasera a cena : Il ministro fa il fenomeno, ma non sta spoilerando una serie Tv, questa volta è un'inchiesta vera. Fa arrabbiare il procuratore di Torino, Spataro, che non è un tipo tenero. E, per tutta risposta, invece delle scuse, ne invoca il pensionamento. E' una storia che non finirà benissimo. Ecco, riporta

Stati Uniti - Trump : "La Cina ridurrà e rimuoverà i dazi sulle auto" : "La Cina ha accettato di ridurre e rimuovere i dazi sulle auto importate dagli Usa. Attualmente la tassazione è al 40%". A dichiararlo, in un tweet, è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, reduce da un accordo sottoscritto nel weekend con il numero uno cinese Xi Jinping. L'intesa, raggiunta nella cornice del G20, mette fine, almeno temporaneamente, alla guerra commerciale tra i due Paesi, messa in atto negli ultimi mesi a ...

Le contraddizioni del M5S sull'ambiente e le politiche di Salvini come quelle di Trump : Vedo in giro a sinistra un po' di gioia eccessiva nel registrare la crisi dei 5stelle e le disavventure di Di Maio. Tanto più quando non è alle viste nessuna alternativa credibile in grado di raccoglierlo scontento e l'indignazione che fu alla base del successo dei 5stelle.Ma la crisi è gravissima non solo per l'inadeguatezza dei ministri e la timidezza verso i diktat di Salvini, ma perché mi sembra che la logica del ...

G20 - intesa sull'economia. Ma Trump canta vittoria : "Un successo per gli Usa" : Donald Trump strappa il compromesso ed esulta per quello che definisce un 'grande successo per l'America'. Dopo una notte di trattative tra le rispettive delegazioni i grandi della Terra riuniti al ...

Al G20 Conte tratta sulla manovra. Poi il selfie con Trump : Il premier Giuseppe Conte, volato al vertice internazionale assieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria, viene accolto da un caloroso abbraccio del presidente della commissione europea, Jean-...

Michael Cohen - l’ex avvocato di Trump - si è dichiarato colpevole di aver mentito al Senato riguardo all’indagine sulla Russia : Michael Cohen, l’ex avvocato di Donald Trump e persona importante nell’indagine sui rapporti tra il comitato elettorale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la Russia, si è dichiarato colpevole di aver mentito al Senato riguardo alle trattative per

Stati Uniti - Trump torna a minacciare dazi sulle auto estere : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump torna a rilanciare l'ipotesi di dazi sulle auto prodotte all'estero, in risposta al piano di ristrutturazione annunciato nei giorni scorsi dalla General Motors, che prevede la chiusura di cinque stabilimenti in Nord America e il taglio di 14.800 posti di lavoro. Una misura protezionistica che potrebbe portare al taglio della crescita globale dello 0,75% secondo un rapporto del ...

Dazi - Trump minaccia dazi sulle auto. Il Fmi : "Così crescita globale giù dello 0 - 75%" : Alto debito, spread in aumento ed economia in rallentamento: sono molti i fronti di preoccupazione che rilva il Fondo monetario internazionale in un documento ad hoc per il G20 argentino. Il debito ...