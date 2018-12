Tria : avanti dialogo costruttivo con Ue : Ma il ministro dell'Economia sottolinea:"Non si tocchino le priorità di intervento comunicate al Parlamento".Sulle due misure principali, quota 100 per pensionamento e reddito di cittadinanza: potrà ...

Tria : avanti dialogo costruttivo con Ue : 21.35 "C'è interlocuzione con l'Ue,sempre più costruttiva, per evitare l'infrazione dell'Italia". Così Tria sulla manovra in comissione Bilancio della Camera. Ma il ministro dell'Economia sottolinea:"Non si tocchino le priorità di intervento comunicate al Parlamento".Sulle due misure principali, quota 100per pensionamento e reddito di cittadinanza: potrà esserci negoziato tra Mef e Inps? Ci sono risorse minori di quanto posto nel fondo in ...

Tav. 'Sì - Torino va avanti' : 'InconTriamo tutti - dopo confronto con Colle' : ''Sì, Torino va avanti' ribadisce la sua disponibilità ad incontrare tutti. Il nostro obiettivo primario è fare arrivare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella le istanze della piazza di ...

Triathlon - World Cup Sarasota 2018 : la staffetta mista va agli Stati Uniti - davanti a Canada e Brasile : La due giorni della World Cup di Triathlon 2018 di Sarasota in Florida, si è chiusa con il successo dei padroni di casa degli Stati Uniti nella staffetta mista. Il quartetto americano, composto da Renee Tomlin, Jason West, Taylor Spivey e Morgan Paerson, ha completato la prova in 1:07.40, precedendo di appena 5 secondi il Canada, che vedeva al via Joanna Brown, Tyler Mislawchuk, Desirae Ridenour e Matthew Sharpe. Terza posizione per il Brasile a ...

Governo : «Alitalia compagnia di bandiera». E si fa avanti Fs. Tensione Tria-Di Maio : Lo Stato si prepara a tornare azionista di Alitalia: dopo oltre 22 anni dalla prima privatizzazione, la soluzione del Governo - annunciata dal vicepremier Luigi Di Maio e rilanciata dal premier...

