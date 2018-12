Tria | valutiamo costi di quota 100 e reddito di cittadinanza | la scelta è politica

ilsole24ore

: Tria, valutiamo spazi per coniugare crescita e sostenibilità – Teleborsa - pressgreenbutt : Tria, valutiamo spazi per coniugare crescita e sostenibilità – Teleborsa - zazoomnews : Tria valutiamo spazi per coniugare crescita e sostenibilità - #valutiamo #spazi #coniugare #crescita - pressgreenbutt : Tria, valutiamo spazi per coniugare crescita e sostenibilità – QuiFinanza -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Il ministro dell’Economia in commissione Bilancio alla Camera per una comunicazione (non un’audizione) sulla trattativa con l’Ue e la rimodulazione del deficit: «Con Bruxelles dialogo sempre più costruttivo per evitare infrazione». Intanto, il premier Giuseppe Conte assicura che «il governo è impegnato affinché la discussione con Bruxelles sulla legge di Bilancio si chiuda favorevolmente» e che si sta «lavorando» per il calo dello spread...