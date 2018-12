Tria non vuole rispondere alle domande della Commissione Bilancio

Conte : siamo per accordo Ue. Tria : speriamo di non andare in recessione : speriamo di non andare in recessione e di fare una manovra che ostacoli il rallentamento dell'economia». Il ministro dell'Economia Giovanni Tria tira le somme a conclusione della riunione Ecofin ...

Manovra - il ministro dell’Economia Tria : “Speriamo di non andare in recessione” : “Quando si è in condizioni più complicate o in recessione questo pone dei punti a favore del fatto che bisogna sostenere l’economia, ma certo crea altri problemi per quanto riguarda i conti pubblici. Speriamo di non andare in recessione e di fare una Manovra che ostacoli questo rallentamento dell’Economia, questo è l’obiettivo”. Così il ministro dell’Economia, Giovanni Tria. L'articolo Manovra, il ministro dell’Economia Tria: ...

ConfindusTria all'attacco : 'Conte si dimetta se i due vicepremier non cedono' : ... se poi aggiungiamo l'ansia dei cantieri Lione-Torino e il depontenziamento di alcuni strumenti, collegato al rallentamento dell'economia globale, al rallentamento della Germania e ai nostri dati, ci ...

Conte : "Non lavoro a un deficit sotto il 2%" | Tria-Dombrovskis : "Soluzione al più presto" | Salvini : "Quota 100% resta - assolutamente" : "Non sto lavorando a un deficit sotto il 2%". Il presidente del Consiglio spiega le intenzioni del governo alle prese con le correzioni alla Manovra per evitare la procedura di infrazione. Il ministro Tria impegnato a Bruxelles: "Volontà di trovare una soluzione al più presto".

Manovra - Tria-Dombrovskis : volontà di trovare soluzione al più presto | Conte : 'Non lavoro a un deficit sotto il 2%' : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha incontrato a Bruxelles il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis , poco prima della riunione dei ministri dell'Eurogruppo. Al centro dei colloqui, si ...

Tria incontra l'Eurogruppo. Dombrovskis : 'Non basta solo cambio di toni - serve piccolo sforzo strutturale deficit' : Nel pomeriggio l'incontro con il ministro dell'Economia Tria. Sulla nostra manovra da segnalare anche le parole positive dell'ambasciatore statunitense Eisenberg. "Crediamo che il processo sul budget ...