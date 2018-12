Tria dice che sulla manovra il governo ora sta lavorano con l' Ue

ConfindusTria dice che ha quasi finito la pazienza col governo : “La nostra pazienza col governo è quasi al limite”, ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, all’incontro “Infrastrutture per lo sviluppo” a Torino a cui hanno aderito 12 associazioni. Boccia ha aggiunto: “Noi siamo a favore della Tav. Conte chieda ai vicepremier di tagliare 4 milia

Borsa Italiana oggi/ Cnh IndusTrial a +7 - 8% - Saipem a +6 - 1% - 3 dicembre 2018 - - IlSussidiario.net : Borsa Italiana news. Piazza Affari si muove in netto rialzo. Sul listino principale svettano Cnh Industrial, Stm e Saipem

IndusTria Italiana Autobus - il futuro resta in bilico : cda rinvia ogni decisione all’11 dicembre in attesa di Ferrovie dello Stato : Il futuro dell’Industria Italiana Autobus resta appeso a un filo. L’assemblea dei soci, riunitasi a Roma, ha rimandato ogni decisione al prossimo 11 dicembre mentre sotto la sede della società i dipendenti degli stabilimenti di Bologna e Flumeri hanno presidiato i lavori. “Poteva essere la giornata del rilancio con la ricapitalizzazione pubblica, ma tutto è rimandato ancora una volta”, ha spiegato il segretario nazionale ...

Mondo TV : il 10 dicembre Cda su eventuale revisione piano indusTriale : Facendo seguito al comunicato pubblicato in data 14 novembre 2018, con il quale tra l'altro si comunicava che la società avrebbe valutato se procedere ad una revisione del piano industriale ...

Giappone : indice attività indusTriali calato dell'1 - 1% annuo : Secondo quanto reso noto dal ministero nipponico di Economia, Commercio e Industria, l'indice delle attività industriali del Giappone è calato in settembre dello 0,9% su base mensile rettificata, dopo il progresso dello 0,4% di agosto, rivisto al ...

'La patrimoniale sarebbe un'operazione suicida' - lo dice Tria - : Roma, 9 nov., askanews, - 'E' ovvio che non si farà alcuna patrimoniale sarebbe un'operazione suicida'. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un'audizione davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato sulla manovra. 'Se polemica c'è, è una polemica prettamente tecnica, non politica, e non mette ...

Changchun - al via Summit internazionale sullo sviluppo dell'indusTria del codice a barre bidimensionale : I rappresentanti di agenzie e organizzazioni internazionali pertinenti di oltre 30 paesi del mondo hanno partecipato all'evento. Nel corso della cerimonia d'apertura, è stato lanciato ufficialmente ...

FINANZA/ I nuovi messaggi in codice dall'Europa per Tria e Conte - IlSussidiario.net : L'Eurogruppo e l'Ecofin saranno l'occasione per far avere dei chiari messaggi a Tria e a Conte su cosa occorre fare circa la manovra del popolo

Toninelli affonda la Tav - Tria lo contraddice : tutte queste opere servono : Il commissario straordinario del governo per la Torino-Lione Paolo Foietta "si rassereni e vada tranquillo verso la fine, imminente, del suo mandato. Stiamo per completare sul Tav un'analisi costi-benefici finalmente oggettiva, così da indirizzare i soldi dei cittadini verso le vere priorità infrastrutturali del Paese". Lo afferma su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.Peccato che il ministro ...

Manovra - Salvini : non arreTriamo di mezzo millimetro - 8 dicembre Lega in piazza 'prima gli italiani' : 'Abbiamo fissato per l'Immacolata, sabato 8 dicembre, un appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, con tutti gli italiani che ci sostengono e che vorranno esserci vicini in questa bella avventura di ...

Giappone : indice attività indusTriali salito dello 0 - 9% annuo : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e Industria, l'indice delle attività industriali del Giappone è cresciuto dello 0,5% su base mensile rettificata in agosto, dopo la flessione dello 0,2% di luglio, dato rivisto al ...

Dollaro - indice poco mosso dopo i dati sulla Produzione IndusTriale : L’indice del Dollaro resta sostanzialmente immutato nei confronti delle principali controparti sul mercato dei cambi. Il Dollar Index infatti non si è discostato molto dal record negativo delle ultime tre settimane e viaggia su quota 94.7.L'andamento del DollaroSul fronte macroeconomico c'era molta attesa per i dati della Federal Reserve sulla Produzione Industriale di settembre, per l'impatto che avrebbero potuto avere sul Dollaro. Il report ha ...