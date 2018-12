Trame | Una Vita | Elvira potrebbe essere viva | la Dicenta minaccia Lolita

Una vita - Trame dal 10 al 14 dicembre : Castora tenta di soffocare Jaime : Una vita, la fortunata soap opera spagnola torna con una nuova settimana ricca di colpi di scena. Le trame delle puntate in onda dal 10 al 14 dicembre 2018, rivelano che Jaime Alday verrà ricoverato in una clinica su volere di Ursula e rischierà di morire quando Castora, l'infermiera assunta dalla Dicenta, tenterà di soffocarlo con un cuscino. Intanto Maria Luisa scoprirà un quadro raffigurante una donna identica ad Elvira e comincerà a ...

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 10 al 14 dicembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 10 a venerdì 14 dicembre 2018: Jaime viene ricoverato nella struttura per ammalati suggerita da Ursula. Carmen fa la conoscenza di Castora, l’infermiera che dovrà occuparsi dell’Alday, e ha un brutto presentimento. Poco dopo aver fatto la pace con lui, Samuel fa presente a Diego che intende confezionare un anello di fidanzamento per Blanca. Il negozio di Antoñito delle polizze ...

Il segreto - una sanguinosa vendetta e una fuga misteriosa : anticipazioni Trame dal 3 al 7 dicembre : Tribolazioni in quel di Puente Viejo: tutti vogliono fuggire dalla (finta) placida cittadina iberica che è lo sfondo su cui si dipanano tutte le intricate trame della soap opera spagnola Il segreto. Emilia e Alfonso riescono finalmente a dare adito al loro piano di sanguinosa vendetta contro il generale Pérez e quindi hanno bisogno un piano di fuga ma alla fine è Fernando a intervenire e a nasconderli momentaneamente nella sua villa. Dal canto ...

Trame - Una Vita : Blanca scopre di essere incinta ma non sa chi è il padre : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le Trame dei prossimi episodi italiani, si soffermano su Blanca Dicenta interpretata dall'attrice spagnola Elena Gonzalez. La ragazza, infatti, scoprirà di essere incinta dopo aver perso più volte i sensi. Una Vita, anticipazioni: Blanca fa l'amore con Diego prima di sposare Samuel Blanca Dicenta diventa la protagonista delle ...

Trame - Una Vita : Lolita si dichiara ad Antonito davanti a tutta Acacias 38 : Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, in onda nel 2019 sulle reti Mediaset, si soffermano su Lolita, interpretata dall'attrice Rebeca Alemany. La serva, infatti, rivelerà a tutti i vicini di Acacias 38 di amare Antonito dopo aver scoperto che quest'ultimo ha rifiutato un importante lavoro per stare con ...

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 3 al 7 dicembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 3 a venerdì 7 dicembre 2018: Leonor parte per il viaggio che avrebbe dovuto fare con Pablo. Ramon anticipa a Valverde parte della somma che gli deve Antoñito, il quale ora si è messo a vendere polizze. Martin riceve una lettera da un commilitone in difficoltà che gli chiede aiuto. Fabiana riceve in dono del denaro dalle signore del quartiere per rimettere in piedi il chiosco. Ursula, incalzata ...

Trame Una Vita : Celia contrae il colera - Fabiana perdona Ursula per aver ucciso Cayetana : Le anticipazioni spagnole di Una Vita, in onda dal 26 al 30 novembre in Spagna, svelano che Rosina e Donna Susana verranno raggirate da Alexis e Venancio. Celia, intanto, accuserà un brutto svenimento durante la richiesta di matrimonio di Samuel a Lucia. Infine Ursula verrà vista con altri occhi dagli abitanti di Acacias 38. Una Vita, anticipazioni: Ursula rivalutata da Fabiana Telmo spierà una conversazione tra Jimeno Batan e Samuel mentre Don ...

Spazio - Roscosmos : iniziato l’addesTramento degli equipaggi che lavoreranno nell’orbita lunare : “Putin e Trump parlino della cooperazione tra i due Paesi nell’esplorazione dello Spazio“: lo chiede il Presidente dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitry Rogozin, secondo cui Roscosmos e Nasa hanno iniziato l’addestramento degli equipaggi che lavoreranno nell’orbita lunare “in condizioni estreme“, sottolineando che l’esplorazione del satellite naturale “comporta nuovi ...

Trame Una Vita : Arturo scopre la relazione clandestina tra sua figlia e il Gayarre : La bellissima telenovela di origini spagnole “Una Vita” scritta dall’autrice Aurora Guerra continua a riservare numerose sorprese al pubblico. Nei prossimi episodi italiani che andranno in onda su Canale 5 nel mese in corso, il perfido Arturo Valverde farà una scoperta che lo turberà molto. In particolare il perfido generale apprenderà che sua figlia Elvira e il suo ex maggiordomo Simon Gayarre sono stati amanti. A gran sorpresa il colonnello ...

Trame Una Vita : Jaime si sente male a causa di Ursula - Simon si fidanza con Adela : Le avventure del famoso sceneggiato iberico “Una Vita” sono sempre più coinvolgenti. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 la settimana prossima, il padre della defunta Cayetana, cioè il ricco gioielliere Jaime Alday, avrà un malore a causa della malvagia moglie Ursula Dicenta che gli farà scambiare le pastiglie che gli ha prescritto il medico. Simon Gayarre, invece, dopo essersi rassegnato dall’idea di poter riabbracciare la sua amata ...

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 26 al 30 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 26 a venerdì 30 novembre 2018: Come inquilina dell’appartamento principale, Ursula organizza una raccolta fondi per aiutare le persone colpite dal terremoto e chiede denari a tutte le signore di Acacias. Lolita non perdona ad Antoñito di essersi voluto fingere morto. Ramon riesce a rimandare il pagamento del debito del figlio, il quale vuole iniziare un nuovo affare come assicuratore ...

Trame Una vita : la scomparsa di Susana - Ramon contrario alle nozze di Antonito e Lolita : La telenovela di origini iberiche “Una vita” scritta da Aurora Guerra e trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset riesce sempre a coinvolgere il pubblico. Negli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana la sarta Susana Seler a seguito delle numerose minacce ricevute scomparirà nel nulla per poter fuggire dal quartiere di Acacias 38. Ramon Palacios invece dimostrerà ancora una volta di non approvare la ...

Una Vita - Trame : Olga è stata lasciata nel bosco dalla Dicenta - la sorella sconvolta : Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano su Blanca Dicenta, interpretata dall'attrice spagnola Elena Gonzalez. La moglie di Samuel, infatti, scoprirà che la sorella Olga è stata abbandonata da Ursula in tenera età. Una Vita, anticipazioni: Blanca e Olga sono sorelle Nelle prossime puntate di Una ...

Beautiful - Trame al 24 novembre : Steffy aspetta una bambina : Lunedì 19 novembre comincia una nuova settimana con la soap opera americana 'Beautiful' incentrata sulle incomprensioni di Liam e Steffy. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino al 24 novembre rivelano che la donna ha intenzione di ottenere in qualsiasi modo il perdono. La figlia di Ridge spera ancora di poter costruire una famiglia con Liam che ha mostrato le sue incertezze non prendendo parte alla cerimonia del matrimonio di ...