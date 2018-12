Totò Riina, arrestato il suo erede il nuovo capo dei capi nella notte a Palermo, Settimo Mineo

blogitalia.news

: Mafia, 46 arresti: anche il nuovo capo dei capi. Settimino Mineo. La Cupola è tornata a riunirsi dopo la morte di T… - petergomezblog : Mafia, 46 arresti: anche il nuovo capo dei capi. Settimino Mineo. La Cupola è tornata a riunirsi dopo la morte di T… - AngeloTofalo : “46 arresti e uno in particolare, quello di Settimo Mineo, rappresentano uno dei più duri colpi inflitti dallo Stat… - fattoquotidiano : Cosa Nostra, colpo alla nuova Cupola: 46 arresti. Arrestato Mineo: “E’ lui l’erede di Totò Riina” LEGGI: -

(Di martedì 4 dicembre 2018)morto, ma la Mafia si era riorganizzata, il suoMineo, 80 anni gioielliere Dopo la morte del boss dei boss, Cosa nostra si era riorganizzata, eleggendo comedella “Commissione provinciale” diil gioielliere 80enne Settimino Mineo, giàdel mandamento di Pagliarelli. A rivelarlo è un’inchiesta della Dda palermitana che ha portato al fermo di 46 persone (tra le quali Mineo), accusate di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, porto abusivo di armi e danneggiamenti.L’anziano padrino, già condannato a 5 anni al maxiprocesso istruito da Giovanni Falcone, era stato nuovamente12 anni fa per poi tornare in libertà dopo una condanna a 11 anni. Mineo, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, aveva il terrore di essere intercettato e non usava telefoni.LEGGI ANCHE: ...