Toscani | Salvini imbecille totale

Toscani boccia l'estetica della foto Isoardi-Salvini : "Sembra scattata in un motel a 3 stelle" : La foto Isoardi-Salvini , quello della rottura, commentata da Oliviero Toscani . Ospite di Un giorno da pecora, il celebre foto grafo non usa toni sottili: "Dovrebbe capire - dice rivolgendosi alla conduttrice - che quando guarda nell'obiettivo e fa una foto è come se guardasse tutti coloro che poi vedranno quello scatto".E continua :"È come la canzone di Patty Pravo "Pazza idea": faccio l'amore con lui però pensavo a te". ...

Toscani : "Salvini? Malato di potere" : Quanto alla Boschi non ha che parole di elogio sia come politica che in copertina. "Ha personalità, si vede, disponibile e in gamba. Non è come Salvini che non sa far niente - attacca Toscani -. Ed è ...