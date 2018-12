Torino | Salvini | Ho messaggio che operazione era conclusa

Il procuratore di Torino ha accusato Salvini di aver danneggiato il blitz contro la mafia nigeriana : Il procuratore capo di Torino, Armando Spataro, ha accusato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di aver danneggiato l'inchiesta sulla mafia nigeriana, anticipando con un tweet il blitz avvenuto ...

Mafiosi nigeriani arrestati a Torino. Spataro : «Blitz a rischio per il tweet di Salvini». La replica : vada in pensione : Eseguite 15 ordinanze di custodia cautelare. Il messaggio social del vicepremier anticipa la conclusione dell’operazione e manda su tutte le furie il procuratore capo. Dopo le accuse la risposta del vicepremier: «Basta parole a sproposito»

Mafia nigeriana a Torino - il procuratore Spataro contro Salvini : “Non danneggi le indagini” : Il procuratore capo di Torino, Armando Spataro, ha tuonato contro il vicepremier, Matteo Salvini, che questa mattina aveva annunciato trionfante su Twitter l'arresto di 15 mafiosi nigeriani nella città piemontese: "Ci si augura che il ministro dell'Interno eviti comunicazioni simili o voglia quanto meno informarsi sulla relativa tempistica per evitare rischi di danni alle indagini in corso".Continua a leggere

Torino - procuratore capo Spataro contro Matteo Salvini : “Con il tweet messa a rischio l’operazione sulla mafia nigeriana” : Informazioni errate durante un’operazione che era ancora in corso rischiando di metterla a rischio. Dalla procura di Torino parte un attacco diretto contro il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che questa mattina ha twittato i suoi complimenti alle forze dell’ordine per due operazioni di mafia: una a Palermo contro la nuova Cupola, l’altra a Torino contro la mafia nigeriana. Peccato che quella in Piemonte fosse ancora ...

