Torino | procuratore capo Spataro contro Matteo Salvini | “Con il tweet messa a rischio

(Di martedì 4 dicembre 2018) Informazioni errate durante un’operazione che era ancora in corso rischiando di metterla a. Dalla procura diparte un attacco direttoil ministro dell’Interno,, che questa mattina ha twittato i suoi complimenti alle forze dell’ordine per due operazioni di mafia: una a Palermola nuova Cupola, l’altra ala mafia nigeriana. Peccato che quella in Piemonte fosse ancora in corso.E così in una nota ilArmandoha diffuso un durissimo comunicato: “All’inizio della mattinata odierna, il ministro dell’Interno ha diffuso unin cui, facendo seguito ad altro precedente, afferma: “..non solo, anche aaltri 15 mafiosi nigeriani sono stati fermati dalla Polizia”, facendo seguire riferimenti ad arresti avvenuti altrove. “In relazione ai soli fatti di, il...