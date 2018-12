Torino, Cairo: “Contro il Milan ce la giocheremo”

milanworld

(Di martedì 4 dicembre 2018) Il presidente del, Urbano, ha parlato del prossimo match di campionato nel quale la sua squadra sarà impegnata contro il. Intervistato da Radio Sportiva, il patron dei granata si è detto fiducioso di potersela giocare con i rossoneri.Queste le sue parole: “Quello colsarà uno scontro diretto? Diciamo che lo sono un po’ tutti, questa partita è impegnativa a ogni livello, conviene fare gli scaramantici (sorride, ndr). Siamo sesti in classifica e vogliamo provarci, il Toro ha dimostrato di potersela giocare con tutte. Adesso la classifica è molto corta, mentre lo scorso anno eravamo già staccatissimi a questo punto della stagione. I nostri 21 punti in classifica hanno un valore maggiore in proporzione”.ha parlato anche di Belotti, accostato più volte ai rossoneri in passato: “Due anni fa ci eravamo detti che la clausola ...