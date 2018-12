Tina Cipollari | terribile gaffe a Uomini e Donne su Giulia De Lellis

Uomini e donne - Gemma Galgani sbianca per la battuta di Tina Cipollari : 'Nuova protagonista di...' : Dopo l'abito dello scandalo, quello rosso corto di settimana scorsa, Gemma Galgani torna, ancora una volta, a dividere il pubblico per il vestito indossato in occasione della puntata di oggi, lunedì 3 ...

Uomini e donne - Gemma Galgani in lacrime. Tina Cipollari accusa e la De Filippi interrompe tutto : A Uomini e donne finisce con Gemma Galgani in lacrime. È Tina Cipollari a far piangere la dama di Torino, costringendo Maria De Filippi a interrompere la puntata per rincuorarla. Scena straziante in ...

Matrimonio in vista per Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara : Fiori d’arancio in vista per Tina Cipollari, l’amore con il fidanzato Vincenzo Ferrara, noto ristoratore fiorentino va a gonfie vele. Archiviato il Matrimonio con Kikò Nalli, dunque, vorrebbe tornare all’altare con il suo nuovo amore. Ma Kikò, a suo dire, non l’avrebbe presa bene. E quando le è stata chiesta la reazione di Kikò alla notizia, avrebbe risposto così: «Chicco? Credo che l’idea che io mi risposi lo infastidisca, ma non al punto da ...

UOMINI E DONNE/ Tina Cipollari e la segnalazione su Gemma Galgani : lei scoppia a piangere - Trono Over - - IlSussidiario.net : UOMINI e DONNE, anticipazioni: ultme puntate prima della lunga pausa natalizia, fino a quando andrà in onda il Trono Over?

Tina Cipollari pronta alle nozze : “Devo dirlo ai miei figli” : Tina Cipollari è pronta alle nozze con il suo Vincenzo. Ad annunciarlo è stata la stessa opinionista di Uomini e Donne, che in un’intervista al settimanale Sono ha spiegato di sognare i fiori d’arancio con l’imprenditore fiorentino. “Vincenzo e io abbiamo parlato spesso del matrimonio – ha confessato -. Ora devo preparare i miei figli a questo evento, soprattutto i più piccoli, Francesco e Gianluca, visto che ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari fa una gaffe su Giulia De Lellis pensando di avere il microfono spento : Che Tina Cipollari sia una che non le manda certo a dire è cosa nota. Stavolta però la “diva” di Uomini e Donne si è lasciata andare ad una gaffe involontaria. Durante una discussione in studio, infatti, il tronista Luigi ha paragonato una ragazza a Giulia De Lellis. A quel punto, in sottofondo, Mario Serpa ha sussurrato a Tina: “Beh, anche Giulia è bella” ed è lì che la bionda Tina si è lasciata scappare un: “Ma ...

Tina Cipollari sorprende tutti : 'Sposerò il mio compagno - anche se il mio ex è contrario' : Nelle scorse ore Tina Cipollari ha stupito tutti annunciando a sorpresa dalle pagine di un noto settimanale di avere l'intenzione di sposare al più presto il suo nuovo compagno, Vincenzo. L'opinionista storica dei troni di Uomini e Donne infatti ha dichiarato di stare talmente bene con il fiorentino da pensare seriamente di potersi risposare con lui al più presto. La coppia infatti sta insieme ormai da diversi mesi e sembra essere più affiatata ...

