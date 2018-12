: Tim Cook:giusto fermare odio sul web - TelevideoRai101 : Tim Cook:giusto fermare odio sul web - setteBIT : Come previsto - clanapis : RT @mtcometto: Ora @microsoft e' N.1 per valore in #Borsa grazie alla strategia di @satyanadella = ha sorpassato #Apple @tim_cook @AppleNew… -

Bloccare l'che corre in rete è "" ed e' moralmente necessario per le compagnie che si occupano di tecnologia. Lo sostene Tim, ceo di Apple,a cui è stato consegnato il premio "Courage Against Hate", coraggio contro l', dedicato ai leader del settore privato che si sono distinti nella lotta all'intolleranza. Il riconoscimento, spiega The Hill, è arrivato dalla Anti-Defamation League (ADL), l'ente non governativo ebraico che si batte contro antisemitismo ed ogni forma di.(Di martedì 4 dicembre 2018)