The Last Story II | la versione per Nintendo Switch compare nel listino di un rivenditore

Naughty Dog celebra l'anniversario del reveal di The Last of Us Part II : Per commemorare il reveal di The Last of Us Part II, Naughty Dog ha pubblicato un video con le reazioni al trailer originale. Come segnala Dualshockers, il video dell'anniversario attraversa l'intero reveal alla PSX 2016 con le reazioni che lo accompagnano. Alla manifestazione targata PlayStation Neil Druckmann disse che il sequel sarebbe stato una storia di vendetta, tuttavia i fan non sapevano che il gioco sarebbe stato ancora lontano 2 anni ...

Nintendo registra nuovi marchi per "Wii" - "The Last Story" e "Fossil Fighters" : Nintendo Co. Ltd (la divisione giapponese di Nintendo) ha registrato nuovi marchi per "Wii", "The Last Story" e "Fossil Fighters", come riporta Dualshockers. Vale anche la pena sottolineare che si tratta di tutti nuovi marchi registrati e non rinnovi di marchi precedentemente approvati.Per l'applicazione del marchio Wii, le classificazioni includevano 'video game machine, 'game machine controller,' 'video game program,' 'downloadable video game ...

'Star Ocean The Last Hope' : Japan RPG classico - tra l'apocalisse ed il futuro : L'esplorazione delle varie parti del mondo è divertente, permette di recarsi in ogni angolo da scoprire per trovare tesori, bonus od incappare in qualche agguato dei nemici. La grafica ha un impatto ...

The Last Remnant : Remastered si mostra in due nuovi e interessanti trailer : The Last Remnant: Remastered si mostra nella sua nuova veste grafica con due nuovi e interessanti trailer, riporta Bleedingcool.Come possiamo vedere, i video sono stati pubblicati da Square Enix e possiamo vedere alcune nuove aree di gioco riportate in auge con l'alta definizione.The Last Remnant: Remastered, per chi non lo sapesse, per il momento è un'esclusiva PlayStation 4, ma secondo alcune voci di corridoio il gioco sbarcherà anche su ...

The Last Remnant : Remastered si mostra in un nuovo interessante trailer : The Last Remnant: Remastered si mostra nella sua nuova veste grafica con un nuovo interessante trailer, riporta Bleedingcool.Come possiamo vedere, il filmato è stato pubblicato da Square Enix e nel video possiamo vedere alcune nuove aree di gioco riportate in auge con l'alta definizione.The Last Remnant: Remastered, per chi non lo sapesse, per il momento è un'esclusiva PlayStation 4, ma secondo alcune voci di corridoio il gioco sbarcherà anche ...

The Last of Us 2 - Death Stranding e Ghost of Tsushima? Per un insider saranno titoli di lancio di PS5 : Qualche giorno fa ha fatto scalpore su Reddit il post dell'utente RuthenicCookie4, che nel subreddit di PS4 ha anticipato la notizia della mancata partecipazione di Sony all'E3 2018.Incalzato dai commenti al post, RuthenicCookie4 ha poi svelato altri dettagli sui piani dell'azienda per il 2019 e soprattutto per quelli relativi a PS5, che per l'insider sarà svelata da un teaser verso la metà dell'anno e poi presentata nel dettaglio alla ...

Eastward : il "The Last of Us in pixel art" si mostra in un lungo video gameplay : Dopo aver deliziato tutto il mondo con il lancio dell'ottimo Stardew Valley, il publisher indie Chucklefish continua a lavorare per ampliare il proprio catalogo di titoli assolutamente da tenere d'occhio. Dopo l'interessantissimo Inmost torniamo a parlare di Eastward.Eastward è stato più di una volta descritto come il The Last of Us in pixel art o come il punto d'incontro tra Zelda e The Last of Us il tutto con uno stile grafico da SNES. Proprio ...

This War of Mine Stories : disponibile il nuovo episodio The Last Broadcast : This War of Mine di 11 Bit Studios ha appena ricevuto il secondo di tre nuovi episodi DLC come parte della sua serie 'Stories', The Last Broadcast, ora disponibile su PC.Come riporta Eurogamer.net, nonostante sia stato pubblicato nel lontano 2014, 11 Bit Studios ha continuato a supportare This War of Mine, espandendo il suo universo acclamato dalla critica con una varietà di nuovi aggiornamenti. La sua prima offerta di DLC risale al 2016 con The ...

Naughty Dog su The Last of Us Parte 2 : "Sarà davvero incredibile" : The Last of Us Parte 2 si prospetta essere, con ogni probabilità, l'ultimo vero canto del cigno di PS4, almeno stando all'entusiasmo degli sviluppatori stessi.Come riporta WCCFtech infatti il game designer di Naughty Dog, Asher Einhorn, non è riuscito a trattenere il proprio entusiasmo lasciandosi andare su Twitter a qualche interessante dichiarazione.E' passato un po' di tempo da quando abbiamo avuto notizie sull'attesissimo sequel di The Last ...

The Last Kingdom 3 : trama - promo e anticipazioni : The Last Kingdom 3 verrà distribuito il 19 novembre 2018 su Netflix. Terza stagione per il drama cavalleresco con protagonista Alexander Dreymon nei panni di Uhtred, figlio di Uhtred. Tratto dalla saga letteraria di Bernard Cornwell, The Last Kingdom 3 ruoterà attorno ad un nuovo capitolo di The Saxon Stories. Che cosa succederà? Scopriamo alcune anticipazioni. The Last Kingdom 3: quando andrà in onda? Il debutto ufficiale di The Last Kingdom 3 ...

Battlefield V : dopo “The Last Tiger” non sono previsti altri DLC per il single player : Recentemente abbiamo ricevuto numerose notizie sulle War Stories di Battlefield V, con DICE che ha parlato dei contenuti che saranno pubblicati in futuro per il single player.Come segnala Gamingbolt, oltre a un prologo, Battlefield V avrà quattro War Stories, tre delle quali saranno incluse nel gioco al momento del lancio.Il quarto DLC, "The Last Tiger", sarà aggiunto a dicembre come aggiornamento gratuito per tutti, ma i fan hanno sollevato ...

Presto uscita per The Last of Us 2? Sony parla del futuro dei giochi first party : Sony nel proprio catalogo ha in programma alcuni lanci legati a titoli di grande successo, come l'attesissimo The Last of Us 2. Di recente infatti è stato pubblicato un nuovo post suPlayStation Blog dove in effetti Sony ha confermato che gli sviluppatori first party sono al lavoro per curare i dettagli di The Last of Us 2, ma anche di altri giochi come Death Stranding, Ghost of Tsushima e Dreams. Per adesso però questa è l’unica notizia ...

Sony parla delle prossime uscite degli studi PlayStation ma dove sono Death Stranding - Ghost of Tsushima e The Last of Us : Part II? : Déraciné (il primo progetto VR di From Software) in uscita il 6 novembre, il rinvio di Days Gone, e l'uscita di Concrete Genie ed Everybody's Golf VR fissate per la primavera del 2019. Se un articolo pubblicato sul PlayStation Blog e intitolato: "Le prossime uscite dei Worldwide studios di PlayStation: il futuro dei giochi per PS4" si conclude con questi nomi, le domande di una Parte dei fan sono inevitabili.Dov'è la data della beta di Dreams ...

The Last Ship 5×07 : un campo segreto (VIDEO) : The Last Ship 5×07 trama e promo – Il settimo episodio della serie Tv di TNT andrà in onda domenica, 21 ottobre 2018. “Somos la Sangre” aumenta la tensione per l’equipaggio che si sta muovendo via terra. La trama di The Last Ship 5×07 prevede un possibile scontro con il nemico. The Last Ship 5×07 trama e anticipazioni I combattimenti hanno subito uno stop temporaneo, soprattutto per Vulture e la sua ...