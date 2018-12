The Event - Closer to the Star | il party di Eurosport per il basket incanta Milano

The Game Awards : i creatori di Stranger Things saranno presenti all'evento : I The Awards 2018 stanno per avere luogo. L'evento si terrà infatti il 6 dicembre, per cui manca davvero poco e stanno arrivando la prime indiscrezioni sulla presenza di ospiti famosi presenti alla diretta.Il creatore degli Awards, Geoff Keighley, ha svelato su Twitter alcuni dei volti familiari che avremo luogo di riconoscere alla cerimonia. Tra questi sappiamo della presenza dei creatori di Stranger Things, ovvero i fratelli Duffer, i quali ...

The Game Awards 2018 : saranno annunciati più di 10 nuovi giochi durante l'evento : The Game Awards 2018 in precedenza aveva promesso la sua più grande line-up di annunci di nuovi giochi, e ora sappiamo quanti ce ne dobbiamo aspettare.Il produttore dei The Game Awards, Geoff Keighley, ha detto che gli spettatori possono aspettarsi più di 10 annunci per nuovi giochi durante lo show.Uno dei nuovi titoli che si prevede faccia una apparizione è lo sparatutto di Cold Iron Studios basato sul franchise di Alien. Del gioco si è parlato ...

Un anno di takeThedate : numeri e risultati del motore di ricerca di eventi istituzionali in Italia : È passato un anno dalla pubblicazione di takethedate.it (www.takethedate.it), il prodotto di Nomos Centro Studi Parlamentari, unico nel suo genere, che segnala tutti gli eventi istituzionali che si tengono in Italia. Ogni giorno, nel nostro Paese si tengono centinaia di convegni, conferenze stampa, eventi istituzionali e presentazioni di libri; takethedate.it è la fonte da cui attingere le informazioni su tutti gli eventi istituzionali Italiani ...

Fifa 19 Road to The Final – Strada verso la finale : nuovo evento dedicato alla Champions League! : Con un messaggio pubblicato sui canali Social EA Sports ha annunciato l’arrivo per domani , venerdì 9 novembre, di un nuovo evento nella modalità Fifa Ultimate Team (FUT) dedicato alla Champions League, e denominato “Road to the Final” (in italiano Strada verso la Finale). Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ma l’ipotesi che circola […] L'articolo Fifa 19 Road to the Final – Strada verso la Finale: ...

The Walking Dead - in produzione tre film ispirati alla serie evento : Il successo della serie The Walking Dead non sembra soffrire battute d"arresto. In onda dal 2010 con 8 stagioni all"attivo e la nona in onda in questi mesi, lo show ambientato in un mondo post-apocalittico dove i pochi umani rimasti in vita devono fare i conti con orde di non morti, è sul punto di una svolta importante.La rete televisiva Amc ha infatti appena annunciato l"inizio delle riprese di ben tre film tratti dal fumetto di Robert Kirkman ...

Lucca Comics & Games sarà un evento all'insegna dei videogiochi - tra padiglioni tematici - attività speciali ed il nuovo “The Bit District” : sarà un Festival all'insegna del videogioco l'edizione 2018 di Lucca Comics & Games, celebrata importantissime presenze, ed un padiglione dedicato all'arte videoludica, il 'The Bit District'.Moltissime infatti le novità per l'edizione 2018, con un importante 'main sponsor' di Lucca Comics & Games, TIM, presente con il proprio TIM Dome all'ex Cavallerizza, nella quale sarà anche possibile gareggiare con TIMGames, il servizio di cloud ...

Pfm - l'antologia "The very best" - il tour per celebrare De André - "l'evento del secolo" con Battisti " INTERVISTA : "Quando il mondo era analogico le cose venivano fatte con più lentezza ed erano più ragionate. Come quando dovevi impostare gli oscillatori del Moog e non c'era modo di memorizzare le impostazioni, ...

MayweaTher-Khabib : l’evento dell’anno si disputerà! : Mayweather-Khabib, è già alta l’attesa. Il russo dopo aver dominato contro McGregor aveva provocato anche Mayweather: “C’è solo un re nella giungla”. Immediata è arrivata la risposta da parte dello statunitense: “andiamo a combattere, sono pronto. Non posso decidere anche per lui, ma io sono il capo di me stesso. La mia opinione è che questo combattimento si possa fare. Devi venire nel mio mondo. Lui ha detto di ...

Boxe – Milano si prepara per l’evento “The Night of Kick and Punch 9” : Arriva a Milano The Night of Kick and Punch 9: a dicembre il grande evento Sabato 15 dicembre il centro sportivo Vismara di Milano ospiterà la nona edizione di “The Night of Kick and Punch” organizzata dalla Kick and Punch Promotions di Angelo Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style. Si tratta di una grande manifestazione di sport da combattimento in cui saliranno sul ring i fuoriclasse della Kickboxing che combatteranno con le ...