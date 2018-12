TG RDN del 04 12 18

TG RDN del 03/12/18 : DAL COMUNE DI ROMA 313 MILIONI PER RIFARE STRADE, PONTI E SCUOLE E’ pronto il piano del Comune per la manutenzione straordinaria delle strade di Roma. Questa mattina il sindaco Virginia Raggi ha presentato un piano da 313 milioni per rifare il manto in diverse vie della citta’ ma anche per sistemare scuole e procedere con la nuova illuminazione pubblica. Tra le strade piu’ note ci sono via dei Cerchi, via Tiburtina, via Boccea, ...

TG RDN del 29/11/18 : SI SGONFIA MOZIONE SFIDUCIA A ZINGARETTI, SABATO IL VOTO Si sgonfia la mozione di sfiducia presentata dal centrodestra contro il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che sara’ discussa in Aula sabato mattina. Il Movimento 5 Stelle non ci sara’, come annunciato dalla capogruppo, Roberta Lombardi, che ha parlato di “autogol” del centrodestra. Dopo le dichiarazioni contrarie del consigliere del gruppo Misto, ...

TG RDN del 28/11/2018 : CASO MARRAZZO, CONDANNATI I 4 CARABINIERI IMPUTATI Sono stati condannati in primo grado i quattro carabinieri imputati nel processo che vede coinvolto, come parte lesa, l’ex presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, ripreso in un video del 2009 – girato dagli stessi Carabinieri – mentre si trovava nell’abitazione del trans Natali. Nicola Testini e Carlo Tagliente sono stati condannati a 10 anni di reclusione; ...

TG RDN del 27/11/18 : REGISTI E POLITICI IN CAMPIDOGLIO PER ULTIMO SALUTO A BERTOLUCCI Il mondo della cultura e della politica si e’ ritrovato questa mattina in Campidoglio per rendere omaggio a Bernardo Bertolucci, il regista morto ieri, dopo una lunga malattia, nella sua casa romana all’eta’ di 77 anni. Tra i presenti i registi Mario Martone e Mimmo Calopresti, il direttore della fotografia, Vittorio Storaro e gli ex sindaci di Roma, Walter ...

TG RDN del 26/11/18 : CASAMONICA, AL VIA ABBATTIMENTO VILLA CONFISCATA ALLA ROMANINA Sono cominciate stamani le operazioni di abbattimento di una delle ville simbolo del clan Casamonica, in via Roccabernarda, alla Romanina. Presenti sul posto, durante la demolizione della villa confiscata nel 2013 e assegnata alla Regione Lazio, che ha pagato l’operazione, il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha ...

TG RDN del 23/11/18 : OSSA RITROVATE IN NUNZIATURA NON SONO DI EMANUELA ORLANDI Le ossa ritrovate nella Nunziatura Apostolica di Via Po, a Roma, non sono di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, ma appartengono a un uomo e hanno una datazione antecedente al 1964. E’ quanto emerso dalle analisi svolte nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Roma. Gli esami sui resti, che hanno riguardato la calotta cranica e un osso dell’avambraccio, ...

TG RDN del 21/11/18 : RUSPE SULLE VILLE DEI CASAMONICA, RAGGI: INIZIANO ABBATTIMENTI Sono iniziate questa mattina le operazioni di abbattimento dei primi villini abusivi di via del Quadraro, a Roma, appartenuti ad alcuni membri della famiglia Casamonica. Dopo le operazioni di sgombero, le ruspe della Polizia locale si sono messe in azione per abbattere i manufatti. Ingiurie all’indirizzo di Polizia, vigili e giornalisti sono arrivati da parte di alcuni uomini e ...

TG RDN del 20/11/18 : MAXI BLITZ CONTRO CASAMONICA AL QUADRARO: SGOMBERATE 8 VILLE Sono otto le ville abusive sgomberate e confiscate questa mattina all’alba al clan dei Casamonica nel ‘Borghetto’ del Quadraro, a Roma. Un blitz che ha visto in azione circa 600 agenti della Polizia locale e la presenza della sindaca di Roma, Virginia Raggi e del ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Le operazioni di abbattimento degli alloggi proseguiranno h ...

TG RDN del 19/11/18 : RIFIUTI, VERSO CHIUSURA BILANCIO AMA IN NEGATIVO Il Campidoglio non intende arretrare: il bilancio di Ama va chiuso in negativo. E’ quanto emerso nel corso dell’incontro che i sindacati hanno avuto stamani con il vice sindaco di Roma, Luca Bergamo, e il delegato al Personale, Antonio De Santis. Per Roma Capitale i 18 milioni di euro che Ama ha iscritto a bilancio come crediti sarebbero in realta’ debiti per la stessa ...

TG RDN del 16/11/18 : MIGLIAIA STUDENTI IN CORTEO A ROMA, SALVINI: UN GIORNO VACANZA Migliaia di studenti hanno manifestato a Roma contro il governo, sfilando da piazzale Ostiense al Miur. Bersagli della protesta, il titolare dell’Istruzione Marco Bussetti, l’esecutivo e i due suoi uomini piu’ rappresentativi: i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, con un occhio di riguardo per quest’ultimo. Slogan e striscioni sono quasi tutti per lui, ...

TG RDN del 15/11/18 : RAGGI: SU BILANCIO AMA VOGLIO UNA SOLUZIONE IMMEDIATA La sindaca di Roma prova a risolvere l’emergenza conti di Ama, dopo otto mesi di braccio di ferro tra l’azienda e il Campidoglio. In mattinata Virginia Raggi ha convocato gli uffici a palazzo Senatorio per avere “una soluzione immediata”. Ieri sera, intanto, il collegio sindacale ha revocato il parere positivo al bilancio 2017 approvato ad aprile dal cda ...

TG RDN del 14/11/18 : NUOVO REGOLAMENTO POLIZIA URBANA, ARRIVA DASPO IN 14 ZONE A Roma arriva il daspo urbano. E’ una delle novita’ contenute nel nuovo regolamento di polizia urbana presentato oggi dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme al comandante della Polizia Locale, Antonio Di Maggio. Questa misura di legge, con la quale i sindaci potranno sanzionare un soggetto e vietargli l’accesso per 48 ore in determinate aree della citta’, ...

TG RDN del 13/11/18 : MIGRANTI, A ROMA SGOMBERATO PRESIDIO BAOBAB IN PIAZZALE MASLAX Le forze dell’ordine hanno sgomberato questa mattina il presidio di Baobab Experience a piazzale Maslax, nei pressi della Stazione Tiburtina. Alcuni bus della Polizia hanno accompagnato 140 migranti assistiti dagli attivisti di Baobab all’Ufficio Immigrazione di via Patini, vista la mancanza di una soluzione alternativa. Il Campidoglio in una nota ha fatto sapere che la ...

TG RDN del 12/11/18 : REFERENDUM ATAC SENZA QUORUM, PROMOTORI: FAREMO RICORSO AL TAR Non ha raggiunto il quorum il referendum per la liberalizzazione del trasporto pubblico locale, oggi in mano all’Atac. A Roma ieri hanno votato 386.785 persone, pari al 16,38% degli aventi diritto. Il quorum era fissato al 33,3%. Il portavoce del comitato Mobilitiamo Roma, il radicale Riccardo Magi, ha fatto sapere di voler ricorrere al Tar del Lazio, perche’ a suo avviso ...