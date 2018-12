Terrore in autostrada | rapinano un furgone portavalori | sparano e scappano

Terrore in autostrada - automobilista si ferma - spara al casellante e fugge : caccia all’uomo : L'addetto al casello della A15 ha avuto la prontezza di riflessi di buttarsi a terra, evitando di essere colpito. L'uomo al volante si è fermato come se volesse pagare poi ha estratto il fucile senza dire nulla e lo ha puntato sul casellante aprendo il fuoco prima di rompere la barriera e scappare.Continua a leggere