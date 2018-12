Tenta di comprare 12mila euro di iPhone mal a carta di credito è rubata

ilgiornale

(Di martedì 4 dicembre 2018) Si era recata nel Mediaworld di Verano Brianza per acquistare 12X con unadie i commessi insospettiti hanno immediatamente avvertito i CarabinieriEra entrata all'interno del Mediaworld di Verano Brianza e si era recata immediatamente nel reparto telefonia, dove dopo aver avvicinato un commesso ha emesso un ordine di 12X. Il commesso, con una scusa, ha detto alla 33enne che non ne avevano una simile disponibilità in negozio e che sarebbe dovuta ripassare successivamente. Il Milano Today riporta che gli impiegati del Mediaworld si sono consultati e tutti hanno pensato che l'ordine era abbastanza insolito, soprattutto perché la 33enne originaria di Cinisiello che voleva comprarli era vestita in maniera trasandata. Insospettiti hanno quindi allertato le forze dell'ordine mentre la donna è stata allontanata momentaneamente con la scusa di una veloce consegna ...