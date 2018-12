Tennistavolo | Qualificazioni Europei a squadre 2019 | Kosovo-Italia 0-3 Azzurri alla

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre 2019 : serve l’impresa delle azzurre in Croazia. Ininfluente la gara in Kosovo per i ragazzi : L’Italia del Tennistavolo femminile è di fronte ad un match importantissimo: bisogna vincere in Croazia domani alle ore 18.00, meglio se per 3-0 o 3-1 (con un successo per 3-2 si darebbe vita ad un complicato calcolo di differenza set e differenza punti), nell’ultima giornata del Girone 2 del Gruppo A delle Qualificazioni degli Europei a squadre del 2019 per passare direttamente alla rassegna continentale assieme all’Olanda. ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre femminili 2019 : Olanda-Croazia 3-0. Italia ancora in corsa - serve l’impresa nei Balcani : L’Italia del Tennistavolo femminile tira un grosso sospiro di sollievo: l’Olanda batte la Croazia con un rotondo 3-0 nella quinta giornata del girone di qualificazione agli Europei a squadre del prossimo anno e lascia inalterate le possibilità di passaggio diretto delle azzurre alla rassegna continentale. L’Italia dovrà vincere in Croazia martedì 4 dicembre, meglio se per 3-0 o 3-1, altrimenti con un successo per 3-2 si darebbe ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre 2019 : Italia-Israele 3-0. Primo posto aritmetico per gli azzurri : L’Italia maschile del Tennistavolo a Terni batte Israele per 3-0 nella quinta giornata della prima fase delle Qualificazioni agli Europei a squadre del 2019. Gli azzurri legittimano così il passaggio al turno successivo e conquistano aritmeticamente la vetta del Girone 2 del Gruppo B: i ragazzi del DT Patrizio Deniso potranno così affrontare senza patemi d’animo la trasferta in Kosovo ad inizio dicembre. Di seguito tutti i risultati ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre 2019 : a Terni Italia-Israele. Azzurri già alla seconda fase : L’Italia maschile del Tennistavolo domani a Terni alle ore 18.30 ospiterà Israele nella quinta giornata della prima fase delle Qualificazioni agli Europei a squadre del 2019. Gli Azzurri sono già passati al turno successivo e possono aritmeticamente conquistare la vetta del girone: per la sfida il DT Patrizio Deniso ha convocato Leonardo Mutti, Antonino Amato, Matteo Mutti e Daniele Pinto. Il DT israeliano Isaac Abramov invece ha ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre 2019 : Norvegia-Italia 0-3. Azzurri alla seconda fase : L’Italia si impone ad Oslo nella prima giornata di ritorno della prima fase di qualificazione agli Europei a squadre di Tennistavolo e passa al secondo turno, che metterà in palio gli ultimi dieci posti per la rassegna continentale. La Norvegia cede agli Azzurri, in formazione rimaneggiata, per 0-3 e viene eliminata. Di seguito i risultati delle sfide odierne: Norvegia-Italia 0-3 Eskil Lindholm-Antonino Amato 2-3 (8-11, 11-6, 17-15, 7-11, ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre femminili 2019 : Italia-Olanda 0-3. Si complica il cammino delle azzurre : Niente da fare nella gara delle Qualificazioni agli Europei a squadre femminili 2019 di Tennistavolo: Olanda troppo forte, Italia chiamata ad un’impresa sportiva complicata dallo stato d’animo con cui le azzurre sono arrivate alla sfida. La notizia della morte della moglie del coach dell’Italia Maurizio Gatti ha scosso l’ambiente della nostra selezione a poche ore dalla gara contro le avversarie, brave poi ad imporsi per ...