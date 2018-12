Tennis | RIVOLUZIONE Australian Open 2019 | tie-break a 10 punti sul 6-6 nel set decisivo?

Tennis - la rivoluzione di Serena Williams : fisico asciutto e forma smagliante - pronta a tornare al top [FOTO] : Serena Williams si è mostrata in forma impeccabile in un video che dimostra quanto si sia allenata in questo periodo di stop Serena Williams è pronta a tornare al top del Tennis mondiale. La Tennista americana, dopo il parto, ha faticato a tornare al massimo delle sue possibilità (pur raggiungendo la finale degli US Open), decidendo di prendersi una pausa per star vicina alla famiglia ed allenarsi. Ebbene, in un video postato su Instagram ...