Tav : Salvini - il governo si assuma responsabilità. Io sono per il sì : Sulla Tav "il governo si deve assumere delle responsabilità". "Poi sapete come la penso: io sono per l'Italia che va avanti, per l'Italia dei sì". Così Matteo Salvini nel corso della presentazione del libro di Bruno Vespa. "E' vero che ci sono 20 miliardi di investimenti pubblici bloccati da anni ma siamo al governo da sei mesi. Io non sono Batman", ha affermato il ...

Domani da Di Maio i favorevoli al Tav. Salvini : 'Zitti per anni - fateci lavorare' : Una delegazione di imprenditori sarà ricevuta Domani a Palazzo Chigi. Intanto dopo la manifestazione di Torino contro il governo, il ministro dell'Interno attacca Confindustria -

Palermo - Tavolo tecnico per aiuti in Sicilia : lettera al ministro Salvini : Grasso (FI): “Al Governo nazionale abbiamo chiesto un tavolo tecnico per gli aiuti alla Sicilia, a cominciare dalla soppressione del prelievo forzoso”

Due avvocate sarde identificate e fermate perché canTavano "Bella Ciao" ad un comizio di Salvini : identificate da agenti in borghese perché cantavano "Bella Ciao" in occasione del comizio del ministero dell'Interno Matteo Salvini a Tortolì, in Ogliastra, in occasione del suo tour in sardegna. Lo denuncia l'Anpi sardegna che "nell'esprimere piena solidarietà e vicinanza alle avvocate Marcella Lepori e Katia Cerulli, manifesta sdegno e viva riprovazione per il grave fatto accaduto"."A debita distanza dal comizio, le due ...

Tav : Salvini - spero che presto arrivi valutazione costi-benefici : Roma, 22 nov. (AdnKronos) - "Sulla Tav nel contratto di governo, io quello che firmo mantengo, c'è scritto che degli esperti stanno valutando i costi e i benefici. Io preferisco sempre andare avanti, però siccome ho firmato questo impegno aspetto che degli esperti dicano se conviene agli italiani an

Salvini incontra il promotore della piazza Sì Tav : Mino Giachino , uno dei promotori della piazza Sì Tav , ha incontrato Matteo Salvini . A riprova di quanto il vicepremier e leader Leghista sia fortemente dalla parte dei favorevoli all'alta velocità. ...

Salvini dopo la bocciatura della manovra : "La lettera dell'Ue? Tanto aspetTavo anche quella di Babbo Natale" : La commissione Ue, come previsto, ha bocciato la legge di bilancio. Ma Matteo Salvini fa spallucce: "Arrivata la lettera? Tanto mi aspettavo anche quella di Babbo Natale. Ne riparleremo ma nessuno mi convincerà mai, ad esempio, che la Fornero sia una legge giusta". Il ministro dell'Interno, intervenendo alla Giornata della Legalità di Confcommercio, ha poi aggiunto: "Risponderemo educatamente".Il vicepremier poi, rispondendo ai ...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi seduti allo stesso Tavolo ad un galà : Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, dopo la fine della loro storia d’amore tornano a vedersi e a sedersi vicino a una cena di gala. Hanno lasciato alle spalle lo scambio di cinguettii in cui dichiaravano la fine della loro storia d’amore, pronti a un nuovo capitolo. Se sono tornati insieme oppure no, non è dato saperlo per ora, ma i loro sorrisi sembrano comunicare ancora una reciproca intesa. “Mamma miaaaaaa! Saranno dieci anni che non metto ...

Salvini e Isoardi allo stesso Tavolo alla cena di gala di Alis : Il vicepremier Matteo Salvini e Elisa Isoardi si sono ritrovati al tavolo insieme alla cena di gala di Alis, l'Associazione della logistica che domani terrà a Roma il suo congresso.alla cena, durante la quale Isoardi presentava gli ospiti, è giunto inaspettato il vicepremier, che domani sarà ospite anche del congresso dell'Associazione. L'arrivo di Salvini ha ovviamente scatenato la curiosità dei presenti e è ...

Sì Tav - in piazza a Torino scende Forza Italia tra slogan pro Berlusconi - ‘pensionati all’attacco’ e richieste a Salvini : ‘Torna’ : A una settimana di distanza dalla manifestazione Sì Tav di piazza Castello, oggi a Torino Forza Italia ha chiamato a raccolta qualche centinaio di attivisti per ribadire il proprio “sì” alla grande opera. Una piazza che sembra lanciare un messaggio chiaro agli ex alleati della Lega: “Il matrimonio tra Lega e M5s è contro natura, vogliamo ritornare a essere in coalizione” dichiara il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, che è ...