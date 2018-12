Tav | Confartigianato Veneto | il 13 dicembre a Milano per il sì a sviluppo 3

Tav : Confartigianato Veneto - il 13 dicembre a Milano per il sì a sviluppo (2) : (AdnKronos) - "È prioritario poi, garantire all’export Veneto la possibilità di accedere velocemente ai valichi alpini del Tarvisio e soprattutto del Brennero. Rispetto a questo obiettivo e in considerazione del prossimo completamento della Superstrada Pedemontana è urgente dare compimento al colleg

Tav : Confartigianato Veneto - il 13 dicembre a Milano per il sì a sviluppo : Venezia, 4 dic. (AdnKronos) - Il 13 dicembre le piccole imprese si riuniscono a Milano (negli spazi del MiCo, Milano Convention Centre) per dire sì allo sviluppo dell’Italia. La manifestazione è organizzata da Confartigianato Nazionale per dire al Governo e alle istituzioni che "il futuro non si fer