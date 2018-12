Tassi Usa e dubbi sulla pace Usa-Cina affondano Wall Street

Per Powell - Fed - Tassi Usa 'appena sotto' il livello neutro : "I tassi d'interesse sono ancora bassi rispetto agli standard storici e rimangono appena al di sotto dell'ampia gamma di stime del livello che sarebbe neutro per l'economia, ovvero senza accelerare ...

Spread - Abi : “A ottobre Tassi su prestiti e nuovi mutui in lieve aumento causa salita del rendimento dei titoli di Stato” : A ottobre i tassi di interesse sulle nuove operazioni di finanziamento sono saliti “risentendo dell’aumento dello Spread nei rendimenti dei titoli sovrani”. Lo scrive l’Abi nel suo bollettino mensile. Il tasso medio sui nuovi mutui, scrive l’Associazione bancaria, è risultato pari a 1,87% contro l’1,8% di settembre 2018, comunque in forte calo dal 5,72% di fine 2007. Quello sulle nuove operazioni di finanziamento alle ...

USA - Evans - Fed Chicago - : "possibili quattro rialzi dei Tassi nel 2019" : Teleborsa, - L'economia degli Stati Uniti è abbastanza forte da giustificare fino a quattro aumenti dei tassi di interesse nel corso del 2019. A dirlo è il Presidente della Federal Reserve di Chicago, Charles Evans ,...

Daly - Fed - possibilista su nuovo rialzo Tassi Usa a dicembre : ... Daly ha sottolineato come sia "prematuro dire se sarà davvero necessario", aggiungendo che prima del prossimo meeting del Fomc "c'è ancora molto tempo per valutare gli sviluppi dell'economia". Daly ...

Economia Usa forte - la Fed verso l'aumento dei Tassi a dicembre : ... senza entrare direttamente nel merito, ha ribadito in più occasioni di essere ''fuori dal processo politico'' e di cercare di continuare a fare quello che è giusto per l'Economia. Il ciclo di rialzi ...

Usa : la Fed lascia i Tassi invariati - 'bene mercato del lavoro e crescita' : La Federal Reserve ha lasciato i tassi di interesse Usa tra il 2% e il 2,25%. La banca centrale Usa ha rialzato i tassi tre volte quest'anno e dovrebbe rialzarli nella riunione del prossimo mese. Nel ...

Che cosa cambierà per economia Usa - dollaro e Tassi dopo le midterm. Report BNY Mellon : Il budget federale sarà ancor più in deficit e lo stimolo aggiuntivo potrebbe 'surriscaldare' l'economia USA di qui al 2020. +++ Paul Flood, gestore BNY Mellon Multi-Asset Income Fund Per una volta i ...

Mutui - ecco come impatta l’aumento dei Tassi causato dallo spread : l’aumento dello spread BTp-Bund oltre i 300 punti base sta avendo un impatto sui Mutui? La risposta è “ni”. Perché bisogna fare una netta distinzione tra chi sta già pagando un mutuo (quindi lo ha sottoscritto prima di maggio, quando sul mercato obbligazionario si è creata una mini-turbolenza) e chi invece si appresta adesso a stipularne uno...

Bullard - Fed - soddisfatto dell'attuale livello dei Tassi Usa : "Siamo in ottima forma adesso", ha sottolineato, riferendosi allo stato dell'economia a stelle e strisce, che ha sorpreso in positivo quest'anno. Bullard, che non sarà membro votante del Federal Open ...

Borse Asia-Pacifico flettono su attese rialzo Tassi Usa - rallentamento economia cinese : Sulle Borse dell'area Asia/Pacifico torna il brutto tempo e oggi sono tutte in territorio negativo o piatte per l'aspettative crescenti di un rialzo dei tassi Usa e di un rallentamento dell'economia cinese. ** Il Nikkei giapponese chiude a -0,8%, mentre il più ampio Topix guadagna 0,54%.

Borse Asia flettono su timori Tassi e scontro Usa-Cina : Inizio di settimana all'insegna del rosso per le Borse dell'area Asia/Pacifico che sono tutte in territorio negativo. Sui mercati prevale la preoccupazione per gli effetti sull'economia cinese della disputa commerciale con gli Usa e per gli effetti del rialzo dei tassi negli Stati Uniti e questo malgrado la settimana scorsa si sia chiusa con un rimbalzo del comparto ...

Tensioni politiche e rialzo dei Tassi Usa turbano i mercati : In conclusione, la politica non sta facilitando una stabilizzazione rapida, al netto di cambiamenti repentini,, ma il posizionamento e le valutazioni sono meno preoccupanti di quanto lo fossero nove ...